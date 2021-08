Revilla no les pide tanto a los jóvenes

Miguel Ángel Revilla es de los que hablan claro, en eso reside buena parte de su popularidad, y ha lanzado un mensaje a los jóvenes cántabros que no puede ser más transparente: que esperan a estar vacunados para salir de fiesta. Que en tiempo se traduce en algo así como un mes y medio. El presidente autonómico es consciente de las ganas que tienen sus ciudadanos veinteañeros de disfrutar de las noches de verano, pero su sólido argumento para apelar a la contención es que tienen una larga vida por delante. “No se pide tanto, creo yo”, dice Revilla con la misma lógica con la que lo diría cualquier vecino. Pues no, claro que no se pide tanto. Como tampoco se pedía tanto cuando nuestra contribución a la lucha contra la peor pandemia que hemos conocido era que no quedásemos entre nosotros. Y ya sabemos lo bien lo que lo hicimos. Confiar en que los jóvenes lo harán mejor es tan optimista como utópico. FOTO: Miguel ángel Revilla, pidiendo sentido común | efe