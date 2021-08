Los gallegos, como los madrileños

Feijóo se suma a la moda Ayuso de rebajar los impuestos. En realidad no es que la presidenta madrileña haya descubierto la rueda. Los gobiernos del PP siempre presumen de que en sus territorios la carga impositiva es menor. Lo que pasa es que los socialistas le tienen una tirria muy particular a la lideresa madrileña, tal vez por eso de que les resulta duro que el Gobierno de la capital de España y de la comunidad que la alberga sea del PP. Así pues, ya sabemos que los gallegos pagaremos un poco menos. Esperemos que el presidente valenciano no nos quiera poner un impuesto por ello. FOTO: Núñez Feijóo | ep