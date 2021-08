Fallece en el CHUF una persona de la residencia Santo Estevo de Fene

Un hombre de 82 años, residente en Santo Estevo, en Perlío (Fene), centro en el que se registró un brote de coronavirus, ha fallecido en el CHUF, según indicó la consellería de Sanidade a última hora de la tarde de ayer. Los decesos suman 225 desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, y son ocho en esta cuarta ola en la comarca (no hubo incremento tras la Semana Santa en Ferrolterra). Es la primera muerte procedente de una residencia de mayores desde el pasado 9 de marzo. La vacunación ha tenido y tiene efectos preventivos muy importantes en este grupo de población pero no protege al 100%, y menos a personas con sistemas inmunitarios más débiles, motivo por el que se plantea, en próximos meses, inocular una tercera dosis a las personas más vulnerables.





La pandemia de coronavirus en el área sanitaria de Ferrol da muestras muy leves de deceleración, si se comparan los nuevos casos de esta semana con los de la anterior (463 diagnósticos sumados en siete días frente a 502) pero las cifras siguen mostrando inestabilidad y grandes zarpazos cuando se detectan brotes, en un rango de riesgo extremo que sitúa a algunos de los municipios más poblados con incidencias muy altas y a la ciudad de Ferrol por encima de 500 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas.



El número de personas que están pasando la infección en estos momentos descendió en las estadísticas de ayer hasta las 1.055 (25 menos) gracias al récord de altas de esta ola de covid. Salieron del cómputo 85 pacientes, que compensan así los 62 nuevos diagnósticos. Esta cifra de positivos es algo menor que la de hace una semana e incluso de la de hace dos, pero todavía mantiene la incidencia en niveles muy elevados y sin que se vea un descenso tan claro como hay ya en otras áreas de Galicia, que llevan varios días cayendo.



La hospitalización sigue prácticamente sin variaciones, con 21 personas ingresadas en planta en el Arquitecto Marcide y 9 en la Unidad de Cuidados Intensivos. En comparación con otras olas de coronavirus, el porcentaje de personas ingresadas respecto a los casos activos sigue siendo el más bajo (un 2,8%, cuando en enero-febrero estaba en torno al 10%), fruto de la protección directa de la vacunación y de que, también por esta causa, los casos son más numerosos entre la gente joven, con menos probabilidades (aunque existe) de desarrollar un cuadro grave.



El proceso de inmunización va ahora más lento que en julio a la espera de que lleguen a España más vacunas. Ayer FIMO estuvo cerrado y hoy se inyectarán allí 1.220 segundas dosis a personas entre los 30 y los 39 años.



Durante el fin se semana estará abierta la posibilidad de pedir cita para la vacunación a 25.000 jóvenes nacidos entre los años 2000 y 2005, que se inyectarán la próxima semana. Debe hacerse a través de la dirección cita.sergas.gal, del portal É-Saúde o de la app del Sergas para dispositivos móviles. Abre hoy a las nueve de la mañana y se cierra mañana domingo, a las 23.30 horas. Las personas con tarjeta del Servizo Galego de Saúde tendrán que introducir su número y, las que no, su teléfono móvil, siempre que previamente sus seguros hayan comunicado sus datos a Sanidade.





Nuevas restricciones





Esta medianoche entran en vigor las nuevas restricciones en los municipios de la zona que cambian de rango. Siguen en un nivel alto Ferrol y Ortigueira, ya que se considera de que deben pasar más tiempo para que se consolide una tendencia a la baja observada en los últimos días, según se explica en el Diario Oficial de Galicia que actualiza las medidas. También está en este rango Cariño, puesto que, aunque por su incidencia elevada podría estar en restricciones máximas, es un municipio pequeño, con casos vinculados a brotes y con una evolución favorable que se considera suficiente para el control de la situación. La novedad es Pontedeume, que también podría estar en un nivel máximo porque su incidencia se acerca a 1.000 pero, como ocurre con la localidad de Cee, “os casos están trazados e a maior parte vinculados a gromos e parte deles son casos importados doutras provincias de España”, explica el DOG. En cualquier caso está en vigilancia por si la evolución sugiere que se aumenten las medidas.



En estos cuatro municipios no puede haber reuniones de no convivientes entre la una y las seis de la madrugada, cierra el ocio nocturno interior (se permite terraza al 50%) y en la hostelería solo se puede entrar con certificado covid (no es necesario en el exterior, que también tendrá que estar a la mitad de su capacidad).



En un nivel medio-alto se mantienen Narón, Cedeira (a la espera de consolidar su evolución), A Capela y Neda (en ambos, al tener poca población y brotes identificados se considera suficiente este rango) y se suma As Pontes, que baja desde el nivel alto.



En este caso las reuniones de no convivientes se prohíben de tres a seis de la mañana. La ocupación en los locales de hostelería es del 50% dentro y fuera pero sin necesidad de mostrar ningún documento.









Cita previa





El certificado covid implica que se acredite estar completamente vacunado, haber pasado la enfermedad o tener una prueba diagnóstica negativa en las últimas 72 horas. Esta última puede obtenerse en puntos que se han fijado en 14 localidades gallegas, donde se hacen test de antígenos. En Ferrol, funciona en la ludoteca de la plaza de España los martes, jueves y sábado, con horario de mañana y tarde. Es preciso pedir cita previa a través de la web del Sergas o también por internet, con la tarjeta sanitaria.



Para el certificado de vacunación o para activar la Chave 365, puede acudirse al punto habilitado en el Aula de Ecoloxía Urbana, de lunes a sábado.