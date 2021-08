Montero rechaza un impuesto especial para Madrid y Feijóo cree que sería un inconstitucional

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado este viernes que exista en el Gobierno la propuesta de establecer un impuesto para que Madrid compense al resto de las autonomías por el efecto capitalidad.





"Esa propuesta no está en la agenda del Gobierno ni lo va a estar nunca", ha respondido tajante la ministra al ser preguntada por ese asunto por los periodistas durante una visita institucional al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz.





Montero ha insistido en que la medida que apuntaba este jueves el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, no existe "ni va a estar nunca", porque "sería contraproducente que el Gobierno de España trabajara en esa cuestión".





"Este Gobierno nunca hará una política que enfrente a los territorios", ha declarado Montero, quien ha destacado que llevan durante todo este tiempo de mandato buscando consenso y diálogo "para que no haya personas que piensen que por el hecho de vivir en un sitio tengan menos oportunidades que otras".





Por eso, la ministra ha lamentado la actitud del Partido Popular, a quien ha acusado de "jugar al victimismo" y de "hacer ruido" intentando "buscar polémica donde no hay nada".





Ha asegurado que la fiscalidad es un elemento "imprescindible" para seguir prestando servicios públicos de calidad a la ciudadanía, por lo que ha remarcado que "jamás encontrarán en este Gobierno nada que haga que se enfrenten los territorios".





De esta manera, la ministra de Hacienda ha zanjado la polémica sobre la implantación de un impuesto especial para la comunidad de Madrid a raíz de que el ministro de Seguridad Social considerara este jueves la propuesta de establecer compensaciones económicas al efecto capitalidad como una "idea con mucho recorrido y a seguir explorando".





Rechazo de Feijóo

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado este viernes su rechazo a la propuesta planteada por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, de implantar un nuevo impuesto a Madrid por su capitalidad y ha expresado sus "dudas" sobre la "constitucionalidad" de una medida así.





En declaraciones a los medios durante la inauguración de la feria Equiocio, en Ferrol, el presidente gallego ha afirmado que "poner un impuesto a un ciudadano que vive en una Comunidad Autónoma por el simple hecho de que resida en esa Comunidad", es un planteamiento "de muy dudosa constitucionalidad".





Según ha añadido, la medida es "una evidente equivocación, ya que si los ciudadanos de una determinada Comunidad Autónoma perciben que hay una discriminación negativa, por el hecho de vivir, nacer o trabajar en ese territorio, en vez de sosegar el debate territorial en España, lo que estamos haciendo es incendiándolo" y ha añadido que ese debate "ya está lo suficientemente incendiado como para arrojar más gasolina al fuego".





Feijóo ha reclamado "un poco de sosiego y de responsabilidad", ya que la decisión de que Madrid sea capital de España "es de hace centenares de años" y no ha sido tomada por sus actuales habitantes. "Además, no tiene ningún sentido en este momento, cuando hay un planteamiento de disgregación territorial en nuestro país, y no se puede castigar a las Comunidades que estamos cumpliendo la Constitución y que estamos siendo leales", ha sentenciado.