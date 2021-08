La cultura, gran protagonista de la primera mitad del verano en Fene

El mes de julio fue sinónimo de cultura en el concello de Fene. Con la celebración del Mes da Patria, el municipio ofreció a vecinos y visitantes un amplio calendario en el que no faltaron los espectáculos teatrales, la música y la expresión artística.



En el contexto del proyecto “Viñetas do Camiño”, que el gobierno municipal desarrolló dentro del programa “O teu Xacobeo” de la Xunta, los habitantes de la comarca pudieron gozar de las cuatro representaciones incluidas en el ciclo de narración oral “Humor Peregrino”, así como actuaciones de artistas de gran arraigo en Ferrolterra.









Iniciativa polivalente





Sin duda, el proyecto “Viñetas do Camiño” ha sido una de las iniciativas culturales más polivalentes y completas de los últimos años en la comarca, especialmente teniendo en cuenta las limitaciones sanitarias por la pandemia de coronavirus.



Por una parte, esta iniciativa contó con cuatro actuaciones de narración oral enmarcadas en el ciclo “Humor Peregrino”. Ukestra do Medio el pasado día 2; Paula Carballeira el 9; Gala Martínez el 16; y The Teta’s Van el 23 mostraron hasta qué punto puede emocionar el arte de narrar a un público entregado. En el apartado musical, Sito Sedes coa Garufa Blue Devils, la ya legendaria Ses y Amadeus –que a la postre celebraba su vigésimo quinto aniversario–, inundaron de melodías el municipio los días 21, 22 y 24, respectivamente.



No obstante, el programa municipal no se limitó a las actuaciones, desarrollando, entre otras, las actividades “Encontro de Ilustradores” y “Andaina Debuxada”, que buscaban dar aún más entidad al arte pictórico. La primera, que se celebró en el Museo do Humor el pasado día 11, reunió a los artistas Elga Fernández, Blanca Escrigas, Beatriz Seijo, Carlos Silvar y Eduardo Hermida, todos ellos con una trayectoria más que reconocida, en un foro de discusión en el que abordaron temas como el propio arte, el Camiño Inglés o las posibilidades que estas rutas históricas abren a la expresión artística y la promoción.



En este contexto, “Andaina Debuxada” se desarrolló casi como la sublimación del foro anterior. Celebrada los días 12 y 13, la cita proponía a los participantes realizar etapas del Camiño Inglés, donde, además, se encontrarían con algunos de los artistas que participaron en el “Encontro” –además de otros que no–, mientras estos desarrollaban su actividad pictórica en puntos emblemáticos