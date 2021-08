Ferrol cierra el julio con menos horas de sol desde que existen datos

El mes de agosto comenzó con claros y nubes y las previsiones para los próximos días no son halagüeñas para el segundo mes del verano. Sin embargo, es difícil que supere al pasado julio, que deja cifras récord y muy distantes de lo que debería ser un verano, asociado con el sol y el calor.



Los datos aportados por Meteogalicia relativos al mes que acaba de concluir recogen que en el CIS de A Cabana, la estación meteorológica de Ferrol, se contabilizó casi medio mes de lluvias, un total de 13 días con precipitaciones de mayor o menor índole.



Si este dato deja ver qué mes vacacional se ha vivido meteorológicamente en la ciudad naval, es todavía más significativo el número de horas de sol a lo largo de los 31 días de julio, solo 212.



Ambos datos son relevantes en tanto que no se habían dado en muchos años en Ferrol. De este modo, no ha habido tan pocas horas de sol en un mes de julio desde que Meteogalicia contabiliza y publica los datos mensuales en sus estaciones, hace nada menos que 20 años.



Aunque no tienen por qué coincidir los meses con menos horas de sol con los más lluviosos, sí es cierto que el año en el que julio vivió más horas soleadas fue 2016, que también fue uno de los que tuvo el mes de julio con menos días de lluvia, ya que solamente se contabilizaron cuatro jornadas con precipitaciones.



Pero no hay que remontarse tanto para recordar un julio con poca lluvia y muchas horas de sol, ya que en el verano pasado–2020– solo hubo tres días de lluvia y hasta 303 horas de sol.



Los 13 días de agua de este julio no fueron superados desde 2011, cuando se registraron 14 jornadas–aún así hubo más horas de sol que este año–. De todos modos, la cantidad de precipitaciones caídas el pasado mes no es tan alta como correspondería a esos días de lluvia y, así, otros con menos jornadas lluviosas acumularon más cantidad a lo largo del mes.



El sol que asomó ayer no es sinónimo de buen tiempo para este mes, ya que Meteogalicia augura ya lluvias para hoy y mañana.