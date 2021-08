El secretario de Estado de Turismo hace un recorrido por el Eume

Conocer de primera mano los proyectos turísticos que se están desarrollando en As Pontes y en la comarca del Eume y con los que se aspira a formar parte de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, promovidos por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo es el objetivo que ha llevado al Secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, a visitar estos días la comarca.





La visita dio comienzo por el lago de As Pontes donde, acompañado por su alcalde, Valentín González Formoso, la concejala de Turismo, Elena López, y la diputada en el Congreso, Montserrat García, Valdés conoció las principales fortalezas turísticas del municipio, tanto en el ámbito del turismo de deporte, familiar y medio ambiental, así como algunos detalles de las propuestas del Plan de Sustentabilidade Turística da comarca do Eume.





El proyecto, que abarca los municipios de As Pontes, Pontedeume, Cabanas, A Capela y Monfero, cuenta con una inversión estimada de cuatro millones de euros. “Queremos ofrecer un destino máis atractivo, sostible, desestacionalizado e no que se integran activos naturais, culturais e patrimoniais para impulsar o desenvolvemento económico e social para, deste xeito, revitalizar a comarca no seu conxunto”, le explicó el alcalde.





Entre las propuestas incluidas en el plan destacan la creación de áreas de caravanas, una ruta de miradores del Eume, la puesta en marcha de un nuevo servicio de bicicletas eléctricas, instalación de bungalows flotantes en el lago de As Pontes, la preparación de una exposición itinerante de los restos arqueológicos de este municipio o de una ruta cultural sobre los monasterios de la comarca y de la familia Andrade.





Además se proponen mejoras en los accesos al Parque Natural Fragas do Eume por A Capela, el acondicionamiento del mirador da Carboeira y del situado en la parroquia de Soaserra en Cabanas y la implantación de soluciones tecnológicas turísticas en el castillo de Andrade (Pontedeume), en el lago das Pontes y en los monasterios de Caaveiro (A Capela) y Monfero, entre otras cuestiones.





Tras su estancia en As Pontes, Fernando Valdés se desplazó a Cabanas para conocer su pinar y su playa y

realizó un recorrido por el casco histórico de Pontedeume para luego desplazarse hasta el monasterio de Caaveiro y recorrer las Fragas do Eume.