Teatro para todos los públicos en la emblemática Mostra de Cariño

Convertida en una de las citas culturales más importantes del verano gallego, tanto por su larga trayectoria (encara su cuadragésimo tercera edición) como por la calidad del cartel, la Mostra de Teatro Galego de Cariño continúa su andadura con una edición que al igual que el pasado año estará sometida a un estricto protocolo de higiene y prevención frente al covid-19.





Así, volverá a tener una duración de dos semanas (del 8 al 20 de agosto) en lugar de una, como ocurría antes de la irrupción de la pandemia, con el objetivo de reducir el número de funciones diarias para evitar aglomeraciones y facilitar la desinfección de los espacios.





La muestra decana de Galicia dio a conocer ayer el cartel –obra del conocido ilustrador Luis Dávila– y la programación que volverá a convertir al municipio cariñés en el epicentro del arte teatral.





Los espectáculos se sucederán en diferentes espacios del municipio: el auditorio municipal, la Praza do Campín, espacios al aire libre en las parroquias y de modo itinerante por las calles. El teatro en la calle, en la Praza do Campín, seguirá siendo gratuito pero, al igual que el año pasado, se desarrollará en un recinto cerrado al aire libre para el que se necesitará reservar entrada para acceder.





Inauguración

La inauguración tendrá lugar el día 8 con la representación de la obra “Barcos de Ortegal”, otra creación específica de la compañía Barafunda Animación para Cariño y que se desarrollará de forma itinerante por las calles del pueblo con los músicos de Os Brigadiers como acompañantes.





El acto oficial de apertura será a las 20.30 horas en la Praza do Campín, donde se entregarán los premios del público de la pasada edición a Companhia Chapitô y su obra “Electra” y a Teatro do Andamio con “O sal do mar e outros contos mariñeiros”. El broche final a esta primera sesión lo pondrá la compañía Nova Galega de Danza, dirigida por el ferrolano Jaime Pablo Díaz, que pondrá en escena su último trabajo “Leira”.





A partir da ahí, la primera semana estará dedicada al teatro infantil y familiar. El Auditorio acogerá obras como “Carapuchiña no faiado”, de Teatro do Andamio; “Voa, voa”, de Talía Teatro; “Ningures”, de Teatro ó Cubo; “Rubicundo”, de Ghazafelhos, y “Quixote”, de Pedras de Cartón.





Habrá también espectáculos en la calle, entre los que se incluyen “Só”, de Xampatito Pato; “Emportats”, de La Trócola Circ; “Eu cociño, ti cociñas”, de Mamá Cabra; y “Rock Cirk”, de Rolabola. La entrada para estas actuaciones al aire libre es gratuita pero tienen aforo limitado, por lo que es necesario inscripción previa.





En esta primera semana, el poeta cariñés Paulo Maestro, ganador del Slam Poetry Compostela, presentará su trabajo “Ritual poético do fauno do orballo”; y se contará también con la animación de Troula.





Adultos

La segunda semana estará centrada en teatro para adultos. Todas las obras tendrán lugar en el Auditorio Municipal, a las 22.15 horas, y comenzarán el día 16 con “Sos”, de Malasombra. “O mozo da última fila”, de Redrum Teatro (día 17); “A lingua das bolboretas”, el 18; “Napoleao ou o complexo de Épico”, el 19; y “Conexion Pingüín”, el día 20, completarán el cartel.





Los precios para las obras que se representarán en el Auditorio son de 1 euro para el teatro infantil y 5 euros para el adulto. Hay también disponible un bono de 20 euros que permite la entrada a todas las funciones de la noche y que se podrá adquirir desde el martes 3 de agosto hasta el viernes 6 en las oficinas del Concello. Para ello hay que solicitar cita previa en el teléfono 981 405 064 o en el correo electrónico concello@concellodecarino.gal.





Toda la información relativa a la mostra cariñesa puede ser consultada en la web oficial del evento.





El. alcalde de Cariño, José Miguel Alonso Pumar incidió ayer en la importancia de apostar por la cultura, “promocionala e difundila porque, a pesar da pandemia, está máis que demostrado que a cultura é segura e, sobre todo, imprescindible dentro dunha sociedade avanzada”.





Animó también a los vecinos y vecinas de Cariño, “e aos que veñen de fóra, a que participen, porque os aforos van estar moi controlados e calquera dos actos e actividades se van desenvolver dun xeito seguro”, dijo. El evento cuenta con la colaboración de la Deputación da Coruña, la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), la fundación SGAE y el Xacobeo 21-22





Como ya es habitual, en los días previos al inicio de la Mostra, concretamente los días 4 y 5 de agosto, se desarrollará un taller relacionado con el encuentro teatral y que en esta ocasión llevará por título “Pensar en Movemento”. Será en el Auditorio Municipal.