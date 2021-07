El Puerto de Ferrol ya es el que más mercancía exporta de toda Galicia

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao ya es la más exportadora de las cinco radas gallegas de interés general, las que dependen del organismo Puertos del Estado. El ente que preside Indalecio Seijo ha cerrado el primer semestre del año con el mayor volumen de mercancía embarcada de su historia, un total de 1.226.780 toneladas, un 3,4% más que en la primera mitad de 2020.





Con estas cifras, el Puerto de Ferrol arrebata el primer puesto del ranking de las dársenas de la Comunidad Autónoma a la de A Coruña, que tras perder un 28,5% de su tráfico de cargas cae por debajo del millón de toneladas en este tipo de operaciones.





Así, estos números, unidos a la paralización desde mediados de 2019 de las descargas de carbón con destino a la central térmica de As Pontes, han llevado al Puerto de Ferrol a incrementar su porcentaje de exportaciones hasta el 26%, dejando atrás su mejor registro, pero lejos aún de los otros tres grandes puertos de Galicia, en los que el peso del tráfico embarcado oscila entre el 37,5% de Marín-Ría de Pontevedra y el 54,6% de Vigo. Vilagarcía, por su parte, exporta el 38,6% de las mercancías que mueve en sus muelles.





Con todo, el número de toneladas brutas que se cargan en estas tres radas es inferior al de Ferrol-San Cibrao. Vigo es el que más se aproxima, con 954.943 toneladas, mientras que Marín ronda las 351.000 toneladas y Vilagarcía sube hasta las 211.185.





Más mercancía general

Atendiendo a los tres grandes segmentos de carga (graneles líquidos y sólidos, y mercancía general), el ente portuario de la ciudad naval mejora con respecto al año pasado en los dos últimos. En líquidos, pese a cerrar un mes de junio mejor que el de 2020, pierde un 12,7% hasta las 191.922 toneladas, mientras que en sólidos avanza un 6,4 (con un total de 690.737 toneladas) y un 8,4% en mercancía general, que crece hasta las 344.121 toneladas.





Al margen del impacto que en la actividad del Puerto está teniendo la desaparición de la que hasta ahora era su principal mercancía, el carbón, el peso exportador de las dársenas de Ferrol y San Cibrao ha crecido en los últimos ejercicios no solo porcentualmente, sino también en números absolutos, merced a la política de diversificación de tráficos en la que lleva trabajando el organismo desde hace casi una década. La evolución del tráfico de contenedores, que sigue en progresión mes tras mes, es una de las claves que explican un escenario que sigue caminando, poco a poco, hacia un punto de equilibrio.





Esta transición positiva del ente portuario local tiene también su reflejo en el conjunto del sistema portuario de interés general. Ferrol ya figura en el top 10 en exportación de graneles (noveno en líquidos y séptimo en sólidos) y se acerca a ese grupo en mercancía general, segmento en el que ostenta la duodécima plaza, la misma posición que ocupa ahora en el total acumulado de toneladas embarcadas.





El nuevo pantalán de la dársena sur de Curuxeiras estará operativo en agosto



El nuevo pantalán para embarcaciones de náutica recreativa estará prácticamente operativo en la segunda quincena de agosto. El presidente del Club do Mar, Leopoldo Boado, explicó ayer que las labores de instalación y preparación de los nuevos pantalanes de la dársena sur de Curuxeiras avanzan a buen ritmo, de modo que, “si no hay imprevistos”, los nuevos amarres podrían comenzar a utilizarse el mes que viene. En las próximas jornadas se colocarán los últimos cuatro pilotes y acto seguido comenzarán los trabajos de la instalación eléctrica.





La construcción de los nuevos pantalanes, en los que el Club do Mar invierte 475.000 euros, según consta en la concesión aprobada por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, habilitará 47 nuevos amarres. De ellos, indicó el vicepresidente de la entidad, Santiago Balado, alrededor del 70% ya están adjudicados, pero, añadió, “pensamos que el resto pronto se colocarán”.





Tanto Boado como Balado insistieron en la importancia que tiene esta instalación “no solo para el club o la náutica recreativa, sino para la imagen de Ferrol”. Recuerdan que hay veleros que no pueden atracar actualmente porque no hay plazas para embarcaciones en tránsito e invitan a la clase política a “darse cuenta de que siendo el mejor puerto natural de Europa no podemos tener en estos momentos el peor puerto deportivo”.