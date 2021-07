Una visión muy de ciencia ficción

Junqueras desde que fue indultado anda de gira, haciendo patria y buscando adeptos para su causa que, al final, es la del rupturismo. Y, por supuesto, siendo tan pío como es, es lógico que haya decidido visitar Santiago en Año Santo, aunque no está claro si el patrón de España es muy de su agrado, en lo que a santoral se refiere. La cuestión es que ha decidido jugar a pitoniso y nos ha augurado una Galicia republicana gobernada por Ana Pontón y a no mucho tardar. No es raro que, con tanta ciencia ficción, Pontón dijera que el centralismo madrileño es Darth Vader. Vivimos inmersos en La Guerra de las Galaxias.