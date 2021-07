Hace 25 años: Acuerdo para la planta de residuos y aterrizan los concejales de Independientes

El periódico del 24 de julio de 1996 abría su edición con la detención del número tres de ETA en Francia, el principio de acuerdo para la planta de residuos y la primera toma de contacto de los concejales de Independientes por Ferrol









Principio de acuerdo para la planta de transferencia de residuos

El conselleiro de Xustiza, Interior e Relacións Laborais y presidente de la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama), Xesús Palmou, ha llegado a un principio de acuerdo con los alcaldes de la comarca de Ferrolterra para la instalación en la zona de una planta de transferencia de residuos sólidos que sea compatible con la planta de reciclaje de Mougá. Los municipios de la Mancomunidad trasladarán a esta estación los derechos no reciclables, mientras que Ferrol llevará todos los no generados.





Un escape de acetileno de una botella, causa del accidente de Bazán

Un escape de acetileno de una botella de soldadura pudo ser la causa del accidente por el que dos trabajadores de Bazán murieron el pasado sábado a bordo del petrolero libio "El Hani", según se desprende del informe que la dirección del astillero entregó ayer al comité de empersa. No obstante, para el presidente del comité de empresa, José Matesanz, el informe representa un intento de "eludir responsabilidades" y aseguró que las características de la explosión "van más allá" de un escape de gas de un soplete, por lo que esta versión "carece de credibilidad". En el suceso murieron dos trabajadores.









Los concejales de Independientes por Ferrol empiezan a trabajar

Los concejales de Independientes por Ferrol se han puesto ya a trabajar en sus nuevas competencias, aunque la inactividad fue ayer la tónica general en el Ayuntamiento, al no haberse celebrado las habituales comisiones informativas --Cultura y Régimen interno eran las que correspondían-- porque sus nuevos responsables todavía no han tenido tiempo de elaborar el orden del día. Juan Fernández ya ha elaborado los presupuestos del 96, José Pérez Vila se entrevistó con varios vendedores del mercado y Couce Fraguela dio su primera rueda de prensa como edil de Cultura. Francisco Pita-Romero se reunirá hoy con el comité de empresa.





Golpe a ETA con la detención del número tres de la banda

Una operación policial conjunta franco-española culminó ayer con la detención en Francia del cabecilla etarra Julián Atxurra, alias "Pototo", y del francés Daniel Derguy, presunto miembro de la dirección de la banda armada. "Pototo fue detenido en una apartada granja próxima a Pau (Pirineos atlánticos) junto con la francesa Laurence Schlecht, mientras que Derguy fue apresado en un hotel de Villejuif, en la región de París, junto con otras dos personas. Pototo está implicado en el fallido atentado contra el Rey del pasado verano.





Laxeiro foi despedido con versos e ó son dunha gaita

Un recital de versos rememorando o espíritu facendoso de Laxeiro protagonizaron o pasamento do artista, que foi enterrado onte na súa vila natal de Lalín, na provincia de Pontevedra. Centos de persoas, entre os que se encontraban artistas moi coñecidos e amigos íntimos do artista, así como personaxes da vida política e social, asistiron a rendirlle unha última homenaxe. Tal e como fora o desexo expreso de Xosé Otero Abeledo, o seu verdadeiro nome, o féretro entrou no camposanto ó son da música dunha gaita do país a cargo de Plácido Rozas, amigo persoal do artista, que interpretou o Himno do Antiguo Reino de Galicia, ademais dunha muiñeira dedicada a Laxeiro que él mismo compuxo fai un ano.