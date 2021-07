El coro pontés Euterpe ofrecerá un animado repertorio en su primera actuación en directo

Son de As Pontes, se formaron en el Conservatorio local y comparten una fuerte pasión por la música. Tanto es así que pese a haber concluido ya su etapa en el centro y estudiar en la actualidad en ciudades alejadas de su villa natal, han decidido embarcarse en una aventura capitaneada por la profesora Olalla Rodríguez.



De ella partió este mismo año la idea de proponer a antiguos alumnos –de diferentes promociones y especialidades– la posibilidad de realizar algún tipo de iniciativa durante los meses que la docencia tuvo que ser impartida de forma telemática debido a la pandemia del covid. Optaron por formar un coro, al que denominaron Euterpe.



Esta tarde ofrecerán su primera actuación en directo. Lo harán en As Pontes, su casa, concretamente en el patio del colegio Santa María (21.30 horas). Allí tratarán de animar al público con su animada y original forma de versionar, en modo coral, canciones dirigidas a todos los públicos, desde alguna de David Guetta, a la del Rey León o Historia de un amor. “Cantamos canciones para todas las edades, así que cualquier persona puede venir a pasar un buen rato viendo el concierto. La mayor parte es música pop, música actual, canciones modernas, pero también hay alguna dedicada a los mayores o a los niños”, comenta la profesora y responsable del coro.





Vídeo





A pesar de su corto tiempo de vida y de las dificultades que han tenido para poder ensayar –todos juntos solo han podido estar los últimos quince días–, ya han grabado y montado un medley de los años 90 que fue presentado en el acto de graduación de este curso, en el que además actuaron como padrinos de sus compañeros.



Carla Alvariño, Elia López, Sara Cerezuela, Elvira Candelas (que se encarga de las bases), Mario Vérez (estudiante de Bellas Artes que se ha encargado de diseñar el logo de la formación), Álex Tojeiro, Xairo Calvo, Víctor Leal (que lleva a cabo las tareas de percursión y mezcla), Sofía Ramos, Carmela Domínguez y Carme Pita –las tres últimas no podrán actuar en el concierto de esta noche– integran el coro.



Tienen entre 18 y 23 años de edad y de ellos, Olalla Rodríguez destaca sobre todo “el compañerismo, la unión; son unos chicos increíbles, comprometidos, solidarios los unos con los otros, siempre están para ayudar. Tienen una gran capacidad de trabajo”.



Y además, añade, “lo hacen genial”. El público lo podrá constatar hoy en el concierto que supondrá su debut en directo.



Una hora más tarde (22.30 horas), sobre el mismo escenario, tomará el relevo otra formación coral, formada íntegramente por mujeres, “Sisters in the House”.