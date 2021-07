Entradas para los conciertos que Sés y la Garufa Blue Devils y Sito Sedes ofrecerán en Fene

La música tendrá especial protagonismo la próxima semana en el concello de Fene con la celebración de dos conciertos que, a buen seguro, suscitarán el interés de numeroso público.



El miércoles, día 21, la pista municipal de Fonte do Campo, al lado de la Casa da Cultura, servirá de escenario para el concierto de Garufa Blue Devils Big Band con Sito Sedes, previsto para las 21.00 horas. Al día siguiente, recalará en el municipio Sés, en un concierto que tuvo que ser aplazado por la pandemia y que finalmente tendrá lugar en la Praza do alcalde Ramón José Souto González (Praza do Concello) a partir de las 21.00 horas.



En ambos casos, las entradas para poder asistir a los conciertos se pondrán a disposición del público esta misma mañana, a partir de las 9.00 horas, en la página de Ataquilla.com. Serán gratuitas. El aforo máximo es de 200 localidades y cada persona solo podrá reservar un máximo de dos pases. El día de la actuación, se podrá acceder al recinto a partir de las ocho de la tarde.





Amadeus





Por otra parte, el próximo martes día 20 se habilitará también –en la misma plataforma– la reserva de entradas para el concierto que ofrecerá el grupo fenés Amadeus con motivo de su trigésimo aniversario. La cita tendrá lugar el sábado 24 en la Praza do Concello, tal y como se informó desde el área de Cultura de Fene.