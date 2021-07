Investigan una agresión entre jóvenes en Pontedeume tras publicarse en las redes sociales

Agentes del cuartel de la Guardia Civil de Pontedeume investigan una posible agresión a un joven de la localidad cuyos presuntos autores la publicaron en las redes sociales el pasado fin de semana.



La Benemérita no ha facilitado más datos dado que se están investigando los hechos, algo que se ha hecho de oficio ya que como aseguran desde el instituto armado hasta la fecha no se ha interpuesto denuncia alguna por los hechos relatados. Sobre la agresión se pronunció en las últimas horas el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, quien confirmó la existencia de la investigación sobre un “altercado con un golpe” y añadió que falta conocer “detalles” y que en cualquier caso no es una agresión grupal por lo que apeló a la prudencia.