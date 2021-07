Os gobernos locais socialistas, de sempre, destacáronse por unha grande xestión. E o actual goberno suma unha enorme capacidade mediática e algunha concelleira todo terreo.



Iso vese na programación de cara ao verán cun feixe de iniciativas que saen directamente do Concello ou coa súa participación. De feito, o Partido Popular só tivo ocasión de criticar a falta de folletos turísticos nos primeiros días, cuestión debida a que até última hora non se sabía se a Armada ía abrir as súas instalacións a estas actividades. Acusar ao goberno local de falta de política turística choca coa realidade.



Si, a política local depende da “aritmética variable” da que fala o ex alcalde José Manuel Rey. Iso provoca que os grandes proxectos custen máis (aínda que a remodelación das Pías é outro tanto do Goberno Mato). Pero, iso non esgota nin a responsabilidade do goberno de liderar, nin a da oposición de sumar.