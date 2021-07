El lago de As Pontes ilustra 5,5 millones de cupones de la ONCE

La ONCE dedicará su boleto del próximo 17 de julio al lago de As Pontes para lo que ya ha editado 5,5 millones de cupones con esta estampa. El presidente del Consejo Territorial de ONCE-Galicia, Carlos Fernández Lamigueiro, entregó ayer a la concejala de Turismo y Consumo pontesa, Elena López Seco, una reproducción del original del cupón enmarcada. La organización está muy presente en la comarca del Eume, donde tiene un número significativo de personas afiliadas y de agentes vendedores, por lo que según explicó su responsable no podía dejar de reflejar en sus cupones la imagen del mayor reclamo turístico de la zona, como es el lago creado en el hueco de vieja mina de lignito de Endesa, ejemplo de rehabilitación y sostenibilidad paisajística.



La edil agradeció la iniciativa de la ONCE para promover “todo un mar con una masa de agua dulce con todas las posibilidades para el deporte y ocio náutico”.



El lago de As Pontes, inaugurado en 2012, cuenta con una playa artificial y en las riberas próximas al mismo se plantaron decenas de miles de árboles. En el lago, según la dirección del viento, se pueden generar olas de hasta dos metros de altura y la temperatura en verano alcanza 23 grados. Tan grande en extensión como la ciudad de A Coruña, es un lugar ideal para la práctica de deportes náuticos como el piragüismo, windsurf o kitesurf, vela ligera y cuenta con un observatorio de aves y pantalanes para embarcaciones de recreo.