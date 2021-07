As Pontes programa un completo y variado cartel de propuestas culturales para el mes de julio

El Concello de As Pontes pone en marcha este fin de semana un intenso programa cultural para el mes de julio. Se trata de una veitena de propuestas de pequeño formato, con las que se pretende ofrecer actividades de ocio a los vecinos sin dejar de lado las medidas sanitarias en vigor.





La programación se desarrollará en el patio del colegio Santa María, “unha ubicación que nos permite dispoñer dun espazo acotado que facilita o control de acceso do público e o mantemento da distancia interpersoal, garantindo así que se cumpran as medidas establecidas polo goberno autonómico no protocolo ao aire libre fronte a Covid19”, explicó el concejal de Cultura, Vicente Roca. El titular del área precisó que para acceder al recinto y disfrutar de las propuestas de ocio será necesario retirar previamente las invitaciones (para las actividades gratuitas) o comprar las entradas con antelación.





El programa lúdico dará comienzo con el festival (de pago) Orballo Cultural, un ciclo de conciertos con reconocidos artistas gallegos y nacionales o de procedencia local. La primera actuación prevista será el sábado, con una sesión vermú, prevista para las 12.30 horas, a cargo de Verto, un grupo que destaca en el panorama musical gallego actual. El mismo sábado, a las 21.30 horas, será el turno de, Ptazeta, autora de temas virales como “Mami” o “Trakata”. Cabe destacar que el de As Pontes será su primer concierto en Galicia. Seguidamente, el pontés Manufa saldrá al escenario del colegio Santa María, para poner broche final a la velada. El Orballo Cultural pontés concluirá el domingo con la actuación de la banda Baiuca, que mostrará en la villa su apuesta por la música tradicional gallega con aires renovados. Será a partir de las 12.30 horas.





Las propuestas de ocio tendrán continuidad el viernes 16 de julio con la actuación de la compañía local O Catre (Cine Alovi, 20.30 horas). Por su parte, el grupo de rock Leon Benavente, hará parada en su gira de verano en la vila, donde actuará a partir de las 22.00 horas en el patio del colegio Santa María.





El sábado 17, será el turno de los más pequeños, que podrán disfrutar del espectáculo “Astrononauta Sideral” de Uxía Lambona e a Banda Molona (12.30 horas, CEIP Santa María), que harán bailar a pequeños, mayores y hasta a algún que otro extraterrestre. En el mismo escenario pero por la noche (21.30 horas) regresan las propuestas para el público adulto de la mano de Euterpe, agrupación coral formada por antiguos alumnos del conservatorio municial que recuperan temas de la década de los 90. La segunda propuesta de la noche es el coro femenino “Sister in the house”, que ofrecerán un repertorio basado en reinterpretaciones de clásicos del pop y canciones populares gallegas. Ya el domingo, también en el patio del colegio Santa María, dará comienzo el concierto de la Banda Cultural e Recreativa das Pontes (12.30 horas), mientras que por la noche (22.00 horas) será el turno de la orquesta Os Satélites y Sito Sedes.





Folclore Internacional

La programación se retoma el 19 de julio en el patio del colegio Santa María (12.00 horas) con el concierto infantil “Paio e o poder da música”, de Oviravai. er30 horas, dará comienzo el Festival Internacional de Folclore, con grupos de Galicia, Perú, Isla de Pacua y Senegal.





Otra de las propuestas son los pasacalles, que tendrán presencia en diferentes jornadas.





Para el martes 20 de julio se programa una nueva jornada infantil en el patio del Colegio Santa María, con el show “Canta Música”, de Pablo Díaz (19.00 horas) y la performance “Trasformers”, de Pablo Méndez (19.45 h.). La acción prosigue el día 21 con otra propuesta para niños de mano de Moc Moc (19.30 horas). Ya el día 24, en el mismo escenario actuará Gramola Gominola (12.30) y por la noche tendrá lugar el concierto “Quenindiole e Pelepau” (21.00h.). Esta misma jorndada regresarán los pasacalles de los grupos tradicionales Canavella, No Cómbaro, Os Feroces da Galgueira y Os Trevillas. También el día 25 las charangas Ardores, Charangos, Os Celtas, Santa Compaña, La MeKánica, Louband y BB recorrerán con su show las calles pontesas.





El broche final a un mes de julio cargado de propuestas culturales lo pondrá el día 31 el grupo local Jin Tony´s Son, que ofrecerá una animada sesión vermú en el patio del colegio Santa María (12.30 horas). Ya por la noche (22.00 h.) y en el mismo escenario serán los coruñeses Great Straits, quienes deleiten al público con los éxitos de los británicos Dire Straits.