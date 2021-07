Ferrol se vuelca con el menor trasplantado de riñón Yusef Salec, con la entrega de material para su formación académica

La Fundación Amigos de Galicia, en colaboración con la Asociación de Loita Contra as Enfermidades do Ril (Alcer), destaca el "comportamiento ejemplar" del ferrolano de 12 años Yusef Salec Mohamed-Lamin, trasplantado de riñón el pasado mes de abril tras más de un año en tratamiento de hemodiálisis y diálisis peritoneal, un largo proceso que no le ha impedido, "por su esfuerzo", haber superado con éxito el primer curso de la ESO en el instituto Sofía Casanova.





El director general de la Fundación Amigos de Galicia, Jesús Busto, le ha hecho entrega este lunes de un ordenador y material educativo para apoyar al menor en su formación.





El acto de homenaje se ha desarrollado en la sede de Alcer en la ciudad de Ferrol, en la Casa Solidaria, a la que, además de los responsables de Amigos de Galicia y Alcer, han asistido también familiares, representantes del centro educativo y la concejala de Benestar Social de la localidad, Eva Martínez.





Esta donación se enmarca en el programa 'Dixitalízate con Nós' impulsado por la Fundación Amigos de Galicia. La iniciativa, en la que colabora la Xunta, busca "acabar con la brecha digital de los menores en edad de escolarización de familias con escasos recursos".





Desde la puesta en marcha de este plan, 131 familias (41 de ellas de la provincia de A Coruña) han solicitado ayuda. En el caso de Yusef, la implicación de Asociación de Loita Contra as Enfermidades de Ril ha sido clave a través de su programa 'Medro con Alcer', en el que se ofrece "el acompañamiento de los menores y sus familias en aquellos ámbitos de su vida que se ven afectados para su desarrollo vital", ha explicado su presidente, Rafael Rodríguez.





"GRANDES DIFICULTADES"

Rodríguez ha recordado las "grandes dificultades" que enfrentan los menores y sus familias al tener que desplazarse semanalmente fuera de su ciudad para ser dializados, con las consecuencias que conlleva en todos los órdenes de sus vidas, también en el académico.





El responsable de la Fundación Amigos de Galicia, por su parte, ha asegurado que es "un verdadero drama que los menores en edad de escolarización no puedan acceder a una educación de calidad por no tener acceso a las nuevas tecnologías". Considera, además, que se trata "de una necesidad urgente que no puede esperar". "Y a la que tenemos que dar una solución lo antes posible", ha concluido.