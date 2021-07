La unión de los tres grupos de izquierdas salvarán los presupuestos

Ferrol contará con presupuestos municipales este año, los primeros del mandato socialista, tras haber alcanzado un acuerdo con BNG, la semana pasada, y con Ferrol en Común, anunciado ayer mismo.



Así, el portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, y el alcalde, Ángel Mato, repetían una imagen similar a la que el regidor y el portavoz del BNG, Iván Rivas, mostraban hace unos días, dando así por segura una aprobación del texto económico conseguida con la unión de la izquierda.



El alcalde pidió ahora al Partido Popular que si no apoya los presupuestos que, al menos, no ponga obstáculos, toda vez que las propuestas presentadas por los populares no fueron compartidas por el gobierno e incluso, como apuntó el alcalde, iban en direcciones contrarias.



El acuerdo expuesto ayer supone “aglutinar unha maoría progresista”, como explicó Mato, la misma que apoyó la investidura del regidor a comienzos de mandato y que parecía más distanciada en la primera mitad del mandato.





Rivas acusa al PP de hacer una política de “o non polo non”







De hecho, las partes implicadas consideran un “punto de inflexión” este acuerdo y esperan que se trate de un comienzo de una cohesión de futuro para lo que resta de cuatrienio. Mato fue claro al indicar que “non queremos gobernar sós” y valoró la “lealdade e transparencia” con la que tanto BNG como FeC actuaron en esta negociación. También el portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, valoró este resultado, apostando por una imagen “de cohesión de cara ao futuro” y por conseguir una “maioría progresista”.



A expensas de que el departamento económico ajuste las cifras del presupuesto, el alcalde espera que a finales de la próxima semana pueda llevarse a un pleno extraordinario su aprobación, tras pasar por la comisión pertinente de Economía.



El documento se espera así que vea la luz con una cuantía que se verá incrementada con respecto a la planteada inicialmente (64,5 millones), con las aportaciones de BNG y FeC, en torno a cuatro millones de euros.



Los ejes sobre los que pivotan las aportaciones de Ferrol en Común pasan, como dio a conocer Jorge Suárez, por una lealtad política y la mejora de los recursos humanos, con la mejora del cuadro de personal y la aprobación de un reglamento de carrera profesional; un Ferrol más accesible, con la continuación del plan de pasos de peatones que llegaría ya a su quinta fase; un Ferrol más solidario, con un plan sociocomunitario para Recimil o San Pablo; una ciudad más participativa, con un nuevo reglamento de participación ciudadana; un espacio público para todos, con actuaciones en plazas como Rosalía de Castro o la Praza Vella, urbanización de Pardo Bajo, la continuidad de rehabilitación de Recimil, así como la reformulación participativa de la reforma de la casa de Carvalho Calero, un centro cívico en Ultramar o la Casa del Patín en Canido; un Ferrol más rural, con un programa de rozas permanente o el arranque del saneamiento de las parroquias; y un Ferrol con más deporte, con actuaciones en A Cabana para 2022 y medidas más urgentes para este año.









Defensa, fuera del acuerdo





Quedaría fuera de la negociación un punto en el que las tres fuerzas implicadas (PSOE, FeC y BNG) mantienen posturas encontradas, como es la partida para completar el convenio con Defensa para la cesión de propiedades desafectadas de usos militares en la ciudad. Un convenio al que el gobierno local no renuncia y considera un proyecto clave para este mandato si bien apuesta por tratarlo de forma independiente para no poner en peligro la aprobación de los presupuestos.



El escaso recorrido que le queda a este documento económico una vez que sea aprobado, se reforzó con el compromiso de trabajar ya para preparar un nuevo texto presupuestario para el próximo 2022.