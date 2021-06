Las demoras en la concesión de licencias ralentizan obras pendientes

Obras de rehabilitación y mantenimiento de edificios tanto particulares como de otras administraciones están pendientes únicamente de la concesión de licencias municipales, ya solicitadas y abonadas pero que carecen de la documentación necesaria para poder ponerse en marcha.



La situación ha llevado al grupo popular, a través del concejal Alejandro Padilla, a acusar al gobierno de “poner trabas a ciudadanos y administraciones para invertir en Ferrol”.



El edil del PP asegura que en este mandato no solo no se han agilizado los trámites sino que la concesión de licencias se sitúa en los 15 meses de media “desincentivando la rehabilitación y frenando inversiones que Ferrol necesita”.



De este modo, Padilla aludió a proyectos de envergadura como el taller de subbloques, un proyecto que tiene consignados 100 millones en los Presupuestos Generales del Estado.



El representante popular indicó que hay gente y administraciones que quieren invertir en Ferrol, hay proyectos aprobados, hay solicitudes desde hace meses e incluso años, “pero lo que no hay es ni capacidad de gestión ni voluntad política por parte del alcalde de conceder las licencias”.



En este sentido, hizo hincapié en iniciativas de la Xunta de Galicia, como el programa Rexurbe, con una inversión de 10 millones de euros para la rehabilitación de 19 inmuebles, de los cuales tres millones están ya presupuestados para este año. Sin embargo, afirma Padilla, “en estos momentos, Mato tiene paralizadas seis solicitudes de licencia para los inmuebles adquiridos por la Xunta a través del plan Rexurbe en la calle Carmen Curuxeiras 8, 22-24, Rastro 7, Castro 22-24, Mártires 9 y Benito Vicetto 1”.



Con respecto a la rehabilitación, el grupo popular recuerda, además, que en diciembre del año pasado se anunció la solicitud de Ferrol como área Rexurbe y en la actualidad todavía no ha solicitado su declaración.



Padilla recordó que este plan tiene como objetivo regenerar espacios públicos y habilitar ayudas para actuaciones de rehabilitación al mismo tiempo que se articulan medidas sociales, urbanísticas, ambientales y económicas en zonas declaradas de interés autonómico.



Por esto, los populares reclaman la aceleración en la concesión de licencias y la eliminación de trabas burocráticas, toda vez que “actuaciones de rehabilitación, como el Rexurbe, no solo mejoran la imagen de la ciudad, sino que también establecen medidas para evitar la despoblación, potencian el desarrollo económico y dinamizan barrios como Ferrol Vello”.