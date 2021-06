Los concellos del geoparque organizan más de cincuenta rutas turísticas este verano

El doctor en Geología, Francisco Canosa, vuelve a ponerse al frente de los itinerarios estivales que permitirán conocer y descubrir la riqueza geológica que guarda la comarca. Así, entre julio y septiembre se desarrollarán más de medio centenar de propuestas de georutas que, de llegar a ejecutarse todas, “ofrecen unha visión moi detallada das especificidades de toda a área do ámbito do proxecto”, como señalan desde el Concello de San Sadurniño.



La primera de las propuestas, prevista para el viernes día 2 de julio, de 10:00 a 16:00 horas, permitirá a quienes se anoten acercarse al fenómeno de la playa de arena negra de Teixidelo, única en el mundo cuyo origen no es volcánico. Un itinerario que llevará a los participantes por la zona de los cantiles de San Andrés de Teixido y Punta do Cadro, un paisaje en el podrán disfrutar de rocas surgidas de una profundidad de hasta 70 kilómetros.



Las inscripciones para esta primera georuta o el resto que se programarán durante todo el verano pueden hacerse buscando en la página web de cada Concello o buscando directamente por la georuta en cuestión.



La siguiente propuesta está fijada para el sábado, con una visita a Naraío, en San Sadurniño, que se desarrollará en el mismo horario que la del viernes. El domingo, ya en jornada de mañana (de 10:00 a 14:00 horas) el grupo podrá acceder a las galerías de la Mina Piquito, en Moeche. Un yacimiento de cobre que podrán visitar en grupos de hasta diez personas.



Las propuestas promovidas por los diferentes concellos seguirán durante todo el verano.