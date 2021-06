Hace 25 años: Avanza el Jardín Aqua Ciencia y Bazán, contra el bienio negro

El periódico del 28 de junio de 1996 abría su edición con la aprobación por parte de la Xunta del convenio para el jardín Aqua Ciencia y la lucha de Bazán contra el bienio negro.





El Consello de la Xunta aprobó el convenio de Aqua Ciencia

El Consello de la Xunta aprobó en su reunión de ayer la firma de un convenio entre la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda y el Ayuntamiento de Ferrol para la construcción del jardín didáctico Aqua Ciencia, un proyecto del anterior gobierno municipal que había sido presentado a la Unión Europea pero que finalmente no consiguió financiación. El proyecto supondrá un coste de 162 millones de pesetas, que serán aportados por la Cptov. El jardín didáctico estará situado en el parque municipal Reina Sofía y mostrará los recursos del agua.





O xove poeta Estevo Creus gaña o sexto premio "González Garcés"

Estevo Creus onte non o cría. Ós seus 25 anos, este poeta natural de Cee pasa de ser un autor inédito a ter dous libros en vías de publicación e no seu currículum un dos máis importantes premios de poesía de Galicia. Un deste libros é "Areados", que onte foi elixido por maioría como gañador da VI edición do premio "Miguel González Garcés", convocado pola Diputación da Coruña. O Outro é "Poemas da cidade oculta", que saíra do prelo polo mes de septembro editado por Xerais.









Los trabajadores de Bazán prosiguen sus movilizaciones para evitar el bienio negro

Los trabajadores de Bazán continuaron ayer con su calendario de movilizaciones, que comenzó el pasado jueves, con una manifestación que discurrió por las calles de Ferrol en demanda de carga de trabajo. El presidente del Comité de Empresa, José Matesanz, solicitó que se efectúe la orden de ejecución de cuatro fragatas F100 que, según él, "segue no aire".





El ferrolano Jorge Rodríguez, campeón de España de natación con nuevo récord

Se siguen desarrollando en Málaga los campeonatos de España de natación en la categoría cadete. Jorge Rodríguez, del Club Natación Ferrol, fue tercero en 200 metros braza, y primero en la de 100 metros, con un crono de 1.12.30, que le sirvió para establecer un nuevo récord de España y proclamarse campeón de la categoría.









Grupo de montaña "Pórtico": una puerta abierta a la naturaleza

Admirar la naturaleza en todo su esplendor, ver amanecer sobre el pico de una montaña o conocer pueblos perdidos en los que sus habitantes siguen viviendo como en el siglo pasado. Por esta opción se han decidido un grupo de unas veinte personas, de edades de entre los 12 y los 60 años, que forman el Club de Montaña "Pórtico", del astillero Astano, que lleva más de veinte años realizando actividades de marcha, travesía, senderismo y algunas modalidades iniciales de escalada libre.