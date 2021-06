Balizarán A Magdalena para evitar el acceso de embarcaciones al arenal

El Ayuntamiento de Cedeira ha decidido balizar la playa de A Magdalena durante la temporada estival con la finalidad de garantizar “a seguridad das persoas e evitar incidentes coas embarcacións ou motos de auga que se acheguen ao litoral”, explica el acalde Pablo Diego Moreda Gil. El regidor añadió que esta medida “ofrecerá máis confianza a todos á hora de bañarse no areal, o principal da localidade”. Además, recordó Moreda Gil que este será el primer verano, después de muchos años, que la calidad de las aguas “conta coa categoría de excelente segundo Aguas de Galicia”.





El gobierno local encargó a la empresa Euromed Vigo, especializada en este tipo de equipamientos, el suministro de la cuerda, las boyas y flotadores que completarán la línea de balizado. “Será unha barreira real para que as embarcacións non superen a franxa de protección de 200 metros, paralela á costa e establecida como norma xeral e na que a navegación deportiva ou de recreo non pode superar os tres nudos de velocidade”, explican desde el Concello.





El alcalde sostiene que esta baliza “evitará a navegación dentro da zona de baño e tamén que as embarcacións fondeen máis preto do que corresponde”.





Socorristas

El Concello espera que Xunta confirme la concesión de las ayudas solicitadas para la contratación de cuatro socorristas para las playas de A Magdalena y Area Longa. Además, el servicio de socorrismo contará este año con el apoyo de una zodiac cedida por Protección Civil, “froito da estreita colaboración que mantén o Concello coa entidade”, explica el regidor, quien recuerda que ya están trabajando los cinco operarios del servicio de limpieza de playas contratados con fondos de la Diputación.