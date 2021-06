Juan José Lada: “Debemos reivindicar no solo lo que somos capaces de hacer, sino también lo que tenemos”

Como ya hizo en su debut literario, “El tesoro de Artabria”, Juan José Lada –Amberes, 1979– retoma en “Las minas de Santa Comba” los objetivos –pedagógicos aun sin pretenderlo– con los que creó la primera historia de aventuras de tres estudiantes del último curso de la ESO: el placer de la lectura y el conocimiento de un entorno natural y patrimonial en un sentido amplio que, lamenta, “sigue siendo, por desgracia, un gran desconocido para nuestra juventud y también para los adultos”.





Editada por Círculo Rojo, “Las minas de Santa Comba” se ambienta en las comarcas de Ferrol y Eume y presenta a los mismos protagonistas, los adolescentes Lidia, Olga y Carlos –a los que en esta ocasión se une otro compañero, Andrés–, ante un nuevo reto en el que, como buena novela de aventuras, tendrán que hacer frente a una serie de adversidades para lograr su objetivo con la ayuda de su profesor de Historia.





Esta novela, al igual que la primera, nace de la intención de su autor de transmitir un mensaje a su hijo adolescente, al igual que tiempo atrás se lo transmitieron a él sus abuelos. “Ellos fueron”, explica, “quienes de pequeño me descubrieron Ferrol”. Ahora, desde que explotó su veta de escritor, Juan José Lada toma el testigo para hacer lo mismo con su hijo, aunque con otras formas.





“En esta etapa de su vida, echándole una mano en sus estudios, me di cuenta de que apenas conocían su entorno. Entonces pensé que era el momento de escribir una historia –que a priori no tenía ánimo pedagógico–, aunque mi afición por la escritura es anterior”, señala. Y la idea surtió efecto, hasta el punto de que Mateo, su hijo, es el autor de las fotografías de un libro dirigido a un público juvenil. “El lenguaje empleado es sencillo, pensando precisamente en él”, comenta Lada, que con este texto y el anterior ha podido saciar las ganas de escribir que le acompañan desde niño.





Patrimonio

Lada, que ha hecho de la comarca el marco espacial de las novelas, llama la atención sobre la belleza que atesora. “Diría que ese desconocimiento tiene dos caras”, apunta. “Por una parte, tenemos la suerte de que es una zona que no recibe muchas visitas y eso la aleja de la acción del hombre, que a veces es lo que deteriora los entornos naturales”, explica, antes de poner sobre la mesa el otro lado. “No obstante, el patrimonio histórico que tenemos está abandonado en muchos casos porque no recibe la suficiente atención”. Apunta, por ejemplo, a las baterías de la ría, un reclamo que, considera Lada, es hoy más necesario que nunca poner en valor. “Teniendo en cuenta la situación de muchas empresas, creo que este es un momento para reivindicar no solo lo que somos capaces de hacer, sino también lo que tenemos, que es uno de nuestros valores”, concluye.