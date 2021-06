Los indultados todavía no se han reconciliado

Pues ya están fuera de la cárcel los líderes del procés y todavía no ha habido reconciliación. De hecho, los indultados han salido hinchando el pecho como si volviesen triunfadores de una guerra y equipados con una estelada y una pancarta que pide la libertad para Cataluña. Quién lo iba a decir... Como de sutiles, además, tienen poco –o igual es que están acostumbrados a tratar con gente que necesita mensajes cortos y claros–, han reforzado su idea con unas declaraciones que tienen poco de conciliadoras: dicen que seguirán luchando por la independencia y por la amnistía. Y ahora mucho más a gusto, desde la comodidad que da no estar metido en prisión. A lo mejor el presidente del Gobierno esperaba una especie de revelación de los independentistas en cuanto pusieran un pie en la calle, pero no la ha habido. Ni tiene pinta de que la vaya a haber. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Lo mismo de aquí al martes, cuando se reúnen Pedro Sánchez y Pere Aragonés, descubren que en España tampoco se está tan mal.