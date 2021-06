El primer ministro de Pakistán vincula las violaciones con la manera en la que visten las mujeres

El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, ha vinculado las violaciones con la manera en la que visten las mujeres, argumentando que si llevan "poca ropa" esto tendrá "impacto" en los hombres.





Concretamente, en una entrevista concedida a HBO, Khan es cuestionado sobre si piensa que lo que llevan puesto las mujeres afecta de alguna manera a la posibilidad de que sufran una violación. "Si una mujer lleva poca ropa, tendrá un impacto en los hombres, a no ser que sean robots", señala, antes de insistir en que es un asunto "de sentido común".





Jonathan Swan, el entrevistador, reformula su pregunta algo confuso y pide saber si "realmente provoca (la ropa) actos de violencia sexual". Jan sostiene que "depende de la sociedad en la que vivas" y detalla que "si en una sociedad la gente no ha visto ese tipo de cosas, tendrá un impacto (en ellos)". "Crecer en una sociedad como la suya, tal vez no impacte", asevera.





Las palabras de Jan, que no es la primera vez que se expresa en estos términos, han levantado polémica, según ha recogido el diario paquistaní 'The Express Tribune'. También hay un sector que opina que el 'premier' critica a la sociedad del país y no a las mujeres, por lo que se muestran de su parte.





"Refleja su mentalidad enferma hacia las mujeres. Culpando a las víctimas ha caído bajo", ha criticado Marriyum Aurangzeb, la portavoz del partido del ex primer ministro Nawaz Sharif, la Liga Musulmana de Pakistán.





"Culpar a las mujeres de su propia violación es la peor respuesta a un crimen atroz. Debe avergonzarse de sus palabras", ha censurado Sherry Rahman, una senadora del partido del expresidente Asif Zardari, el Partido del Pueblo Paquistaní, ha informado la agencia de noticias DPA.





El año pasado Jan atrajo críticas por ordenar el ascenso de un agente de Policía que culpó a una mujer que fue violada en grupo en una autopista, justificando que no tendría que haber conducido sola por la noche.