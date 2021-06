Un total de 525 negocios de la zona recibirán ayudas del PEL-Reactiva

Un total de 453 pequeños negocios de hostelería y agencias de viajes de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal ya han percibido las ayudas del programa PEL Reactiva II de la Diputación que hasta el momento ha concedido en la zona 679.500 euros en subvenciones –serán 787.000 en total–.



De las 525 solicitudes presentadas ya se han concedido 453. Se trata de subvenciones de 1.500 euros por negocio y, según informaron desde la Diputación, el 86% de los beneficiarios son bares y restaurantes, seguidos de las empresas de hospedaje (10%) y agencias de viaje (3,6%) Por último, solamente 11 salas de fiesta y discotecas, en este caso en toda la provincia, presentaron solicitud a las ayudas de PEL-Reactiva II, lo que supone el 0,4% del total.



En cuanto a la distribución por concellos Ferrol con 231 y Narón con 88 son los municipios que más subvenciones han recibido de la comarca.



En el cómputo provincial, el presidente Valentín González Formoso aclaró que de las 3.000 subvenciones solicitadas, ya se han abonado 2.530 lo que supone un 83% de las mismas. “Todas as axudas, incluidas as das empresas das grandes cidades, foron tramitadas directamente pola Deputación cun tempo medio de pago de 8,2 días. Un auténtico récord para calquera administración que se debe ao gran traballo do departamento de Promoción Económica e Emprego”, afirmó el presidente que avanzó que en la próxima semana estará pagado el 100% de las ayudas. Los planes Reactiva de la Diputación suman en el último año 25 millones de euros en ayudas directas, 4,5 de ellos para hostelería.