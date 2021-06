El PP acusa al Concello de Narón de tener una lista de espera para el servicio domiciliario del 60%

El PP de Narón critica la gestión que el gobierno local –TEGA y PSOE– están realizando del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) Aseguran que el servicio tiene una lista de espera de más del 60% – 229 beneficiarios atendidos y 360 personas en lista de espera– y que no se va a beneficiar de los más de 13 millones de ampliación del presupuesto municipal



“Es preocupante que tanto en el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) como en la de libre Concurrencia, de las horas concedidas mensualmente al concello de Narón, algo más de 16.900 horas adjudicadas al mes, solo fueron prestadas 11.400 horas, por lo que hay unas 5.500 horas que quedan sin ser utilizadas para el servicio de las familias. Más de 65 mil horas no aprovechadas al año”, aseguran los populares que recuerdan que ya advirtieron al gobierno de que el nuevo contrato del SAF adjudicado en febrero tenía horas insuficientes.



Desde el Concello de Narón, la concejala Catalina García recuerda que el nuevo contrato supuso un incremento de 1,5 millones de euros para 2021 y 2022 y avanzó que “a día de hoxe están tramitadas coa empresa catorce novas altas e o que si representa un grave problema é o tempo que tarda a Xunta de Galicia, un ano, en realizar as valoracións das persoas que solicitan a axuda, o que leva a que a xente cada vez solicite con maior antelación o servizo para entrar nas listas de espera e que a Xunta valore os casos canto antes”. García también destacó que la Xunta mantiene congelado desde 2009 el precio de las horas de este servicio en 9,70 euros “co que iso supón de cara tanto á prestación do mesmo como á complicada situación que atravesa o sector”, dijo.