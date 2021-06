El PP ve al gobierno local “sin proyecto, sin capacidad de gestión y desbordado” en medio mandato

“Sin proyecto, sin capacidad de gestión y absolutamente desbordado”. De esta manera resumió el portavoz del grupo municipal del Partido Popular, José Manuel Rey Varela, los dos primeros años de mandato de Ángel Mato, al que acusó de estar “más preocupado por que vayan pasando los días que de afrontar los problemas de la ciudad”.



En un balance demoledor que fue desgranando por áreas, Rey Varela lamentó la “falta de diálogo” y “poca transparencia” de un ejecutivo que “pretende gobernar de esa manera con ocho concejales” y que, añadió, “ni siquiera hace algo que es una obligación de todo gobierno, que es dar cuenta de lo que se ha hecho en el ecuador del mandato y qué cambiar en la recta final”.



El concejal popular se refirió a la situación socioeconómica de Ferrol –tasas de paro, ocupación y actividad, entre otros indicadores– para señalar que se encuentra “en emergencia social” y “abandonada” por el Gobierno central en lo concerniente al sector naval, lo que refleja, subrayó, “el poco peso político que el señor Mato tiene dentro de su propio partido”. Rey Varela recurrió a la hemeroteca para reprocharle a Mato “todas las promesas que no ha sido capaz de cumplir” y se refirió especialmente a los servicios sin contrato. “Pese a lo que dijo en 2019, han aumentado”, dijo. También se ha incrementado la lista de espera del Servizo de Axuda no Fogar –SAF– que, según Rey Varela, “ha pasado de 430 a 619”.



Cuestiones como el convenio con Defensa –“que dejé firmado en 2015”, recordó–, el problema irresoluto de la Banda de Música o un PXOM “paralizado” fueron también mencionadas por el presidente del PP local, que citó a Lincoln: “No podemos prometer lo que no queremos hacer”.





“Construir la alternativa”





Rey comparó el “nulo diálogo” del gobierno con la “oposición constructiva y responsable del partido que ganó las elecciones” y subrayó que “hemos dado un apoyo sin precedentes a las escasas propuestas ejecutivas de este gobierno”. El portavoz del PP afirmó que en este mandato la formación que lidera ofreció “hasta cinco pactos” y que en todos ellos, con la excepción de las residencias de mayores, “poco hemos avanzado”. “Hemos cumplido nuestro compromiso de intentar ser útiles desde la oposición”, manifestó Rey Varela, que avanzó que, entrando ya en la recta final del mandato, “ahora, para poder ser útiles, debemos construir una alternativa para los ferrolanos, y en eso estamos trabajando”.