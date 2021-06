Los menores de 40 años empezarán a vacunarse en Galicia a principios de julio

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha anunciado que hay previsiones de vacunar contra la covid-19 a las personas menores de 40 años a principios de julio, aunque aún continuará la de mayores de esa edad de manera simultánea hasta finales de junio.





En una reunión virtual organizado por la Asociación de Periodistas de Galicia, García Comesaña ha indicado que para el 1 de julio se habilitará un portal de internet para que los aspirantes a vacunarse puedan pedir cita.





Se trata de un proceso "paralelo" al de ahora, en el que la cita previa es "forzada" al ser establecida directamente por el Sergas, el órgano que gestiona hospitales y centros de atención primaria.





García Comesaña ha informado que el grado de adhesión a la campaña de vacunación contra la covid-19 "es bueno", ya que alcanza el 90 % entre las de 50 a 59 años.





Entre el 10 % de quienes no se quieren vacunarse, cuando son citados hay casos en los que no se consigue contactar por problemas con el número de móvil, o bien prefieren esperar por cualquier motivo, y no todos se niegan a la inmunización.