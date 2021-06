A Universidade Sénior engade á súa oferta o programa “Novos retos en sustentabilidade”

As persoas que queiran comezar o título de Graduado Sénior poden preinscribirse do 7 ao 30 de xuño a través da web da UDC. O sorteo de prazas está fixado para o 2 de xullo e a partir desde día xa poderá formalizarse a matrícula: o primeiro prazo, ata o 6; o segundo, do 8 ao 11; e o terceiro, do 13 ao 15. Os alumnos que xa completaron o primeiro curso e queiran continuar poden matricularse –tamén on line– entre o 18 e o 27 deste mes de xuño.



No que respecta aos novos programas de formación específica, a preinscrición tamén vai do 18 ao 27 deste mes e o sorteo de prazas prevese para o 29, con dous prazos de matrícula: do 29 ao 4 de xullo o primeiro e do 6 ao 8 o segundo. Para o virtual a preinscrición comeza o 3 de xullo e para os talleres, o día 16 dese mesmo mes.