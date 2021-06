El área sanitaria cumple cuatro semanas sin informar de fallecidos con covid

Los casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Ferrol asciende a 95, después de que en la última actualización no se registrasen altas y se sumasen tres nuevos diagnósticos. De estas personas que atraviesan en estos momentos la infección, 88 permanecen en sus domicilios y siete necesitan estar ingresados en el hospital Arquitecto Marcide, dos de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos. No se comunican muertos desde el 5 de mayo.



La pandemia en el área sanitaria sigue en cifras equiparables al final del verano pasado, con altibajos en cuanto a nuevos casos pero con una media de entre seis y siete diarios.



Los centros educativos han empezado la semana con 16 positivos, uno más que al final de la anterior. En el listado que comunica Educación todavía aparece cerrada la escuela municipal de San Sadurniño, con un caso.



En cuanto a los municipios, permanecen sin positivos en los últimos catorce días As Somozas, Moeche, Valdoviño, Cerdido, Cariño, Mañón y A Capela. La incidencia en Ferrol y en Narón permanece estable en este período de tiempo, aunque en la última semana se ha producido un incremento de casos, sobre todo en la ciudad naval, si bien todavía sigue en un rango de riesgo bajo, mientras que Narón está en un nivel medio.



La actualización de restricciones decidida por el comité clínico en la tarde de ayer no afecta a ningún municipio de las tres comarcas, que se mantienen como hasta ahora.