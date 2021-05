Irene Garí apuntala el bloque del Baxi Ferrol

Y ya van ocho. Esas son las jugadoras con las que, hasta la fecha, cuenta el nuevo proyecto del Baxi Ferrol en su regreso a la elite, después de que ayer se diese a conocer la renovación de la valenciana Irene Garí.



La jugadora, de 26 años, continúa así en el grupo de Lino López en la que será su segunda campaña en las filas departamentales. Garí vuelve así a competir en la máxima categoría del baloncesto español, después de que ya lo hiciese tanto con el CREF Hola! como más recientemente con el Valencia durante las dos últimas campañas antes de recalar en el grupo de A Malata. “Quiero seguir mejorando y crecer como jugadora y de la mano de este gran cuerpo técnico, y con mis compañeras, no me cabe duda de que va a suceder”, señala la alero sobre su renovación, “con la confianza que Lino López da a las jugadoras, con la profesionalidad de Sergio Jaurena, que cada día te exprime al máximo para sacar tu mejor rendimiento físico, y con la experiencia de Sandra Prieto, que hace que todo funcione, sabía que el Baxi era mi lugar para seguir una temporada más”.



Promediando más de 21 minutos en pista por partido la pasada campaña y 11,4 puntos por duelo, Garí se une así a sus compañeras Jenna Allen, Natalia Rodríguez, Patri Cabrera, Suné Swart y Dynn Leaupepe en el apartado de renovadas, además de los fichajes de Carmen Grande y Milica Ivanovic como nuevas piezas del proyecto. Un nuevo camino en el que la valenciana asegura que “a trabajo, esfuerzo y humildad no nos va a superar nadie”, señala en relación al alto nivel de la Liga Femenina española que hace que se convierta en “una de las mejores de Europa”. La valenciana llama también al apoyo de la afición “porque se les va a necesitar, y mucho”, señala la alero, “tengo muchas ganas de volver a disfrutar de A Malata en su plenitud. En la celebración del ascenso pudimos ver las ganas y la ilusión que la ciudad tenía de volver a la máxima categoría. Ahora solo falta que, pase lo que pase, estén animándonos hasta el final”.