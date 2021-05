La burbuja política

Escuchar las declaraciones de políticos en el poder y ver algunas de sus actuaciones, da cada vez más la impresión de que se encierran en una burbuja que les aparta de la realidad y de los problemas cotidianos y reales del ciudadano; creyéndose además por encima de la Ley.





«La legislatura empieza ahora» escuchábamos días atrás; lo que por sentido común genera la pregunta: ¿Entonces qué hizo el Gobierno en estos dos años de legislatura? La respuesta todavía nos deja más atónitos, «el Gobierno de coalición dedicó el año pasado entero a gestionar la pandemia», cuando todos hemos visto, en una dejación de funciones sin precedentes, que el Gobierno descargó toda responsabilidad en las Autonomías.





Las pocas acciones asumidas, compra y distribución de vacunas, mascarillas, respiradores, desembocó en una gestión patética y rocambolesca, incluyendo unos sobrecostes que, aunque ya olvidados, vendría muy bien analizar y pedir responsabilidades. Siguen sin entender que el dinero tiene dueño, es de todos y su responsabilidad es gestionarlo adecuadamente, que no es el caso.





«Abrirse a la sociedad y dialogar». «Reforzar el contrato social». «Los ciudadanos sienten que los políticos estamos alejados de sus preocupaciones cotidianas»





Han pasado diez años. ¿No eran éstas las ideas del revolucionario 15M que lo iba a cambiar todo y acabar con la casta? Da la sensación que sus ideas se diluyen en sus propias realidades y sus líderes se transforman en casta.





«Hay que naturalizar los indultos». Esto es concordia; cumplir las sentencias judiciales es venganza. Y la joya de la corona que ha provocado una de las mayores crisis de política exterior: «…no entró con una identidad falsa, entró con una identidad diferente»





Las prioridades del pueblo son de hoy, 2.021; comer, salud, educación, una Justicia independiente y unas Fuerzas Armadas y de Seguridad, que le proporcione estabilidad interior y de fronteras.





No se come con una tasa de desempleo del 15,3 % (antes de la pandemia). Para tener un sistema de salud eficaz no se puede mantener a unos excepcionales profesionales al borde de la extenuación. Para tener una educación solida no se puede dejar el sistema en manos de políticos que la falsean y manipulan. Para tener una Justicia adecuada hay que darle una independencia sin presiones y para tener un país seguro hay que tener unas Fuerzas Armadas y del Orden con recursos adecuados y directrices claras. Las prioridades de los políticos: “Las personas trans serán inscritas como padres, madres o adres” (B.O.E 26/03/21). “Pedro Sánchez presenta el plan España 02050”.