Nueve concellos del Área no han diagnosticado casos de covid en dos semanas

Los municipios de As Somozas, Moeche, Cerdido, Cariño, Mañón, Neda, A Capela, Monfero y As Pontes no han registrado casos de covid por lo menos en las dos últimas semanas. Son datos fluctuantes (solo As Somozas y Moeche se mantienen estables a cero desde hace semanas) pero que reflejan la situación de riesgo bajo en la que se encuentra en conjunto el área sanitaria. Las cifras del Sergas de ayer indicaban que 84 personas están atravesando la infección y, de ellas, siete necesitan atención hospitalaria (tres en la Unidad de Cuidados Intensivos).





Los datos municipales son llamativos porque As Pontes es uno de los cuatro municipios de la zona que supera los 10.000 habitantes y es el único de ellos (los otros son Ferrol, Narón y Fene) que ha conseguido llegar a cero. Lo hizo por primera vez durante seis días a principios de este mes y ahora regresa a esa situación de normalidad.





En el caso de los otros tres, Fene no registra positivos en los últimos siete días, por lo que, de seguir así, pronto podría unirse a la lista, mientras que Ferrol ha bajado la incidencia hasta casi situarse en la “nueva normalidad” (por debajo de 25 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, ahora está en 27). Narón ha registrado una subida en los últimos días pero también mantiene bajos los números, acordes con una situación general de calma.





Los nuevos casos detectados, aunque con oscilaciones según los días y según el número de pruebas realizadas, están por debajo de la decena. También los fallecimientos continúan sin cambios, con 217 muertos por coronavirus desde el inicio de la pandemia, el último, comunicado el 5 de mayo.