Quique Fornos: “Quería resarcirme del ejercicio pasado”

Con casi 1.500 minutos en sus piernas en esta campaña, titular indiscutible tanto con Emilio Larraz como con Cristóbal Parralo, el pontés Quique Fornos recibió esta semana otra buena noticia que se une a la consecución de la plaza del Racing en Primera RFEF. Y es que el de la villa ha sido elegido por los aficionados racinguistas como el mejor jugador de la presente campaña, tercera en el Racing.





“Quería resarcirme de las malas sensaciones de la temporada pasada y creo que lo conseguí”, comenta Fornos mientras aprovecha los momentos de sol dando un paseo por A Coruña, “también lo conseguí gracias a mis compañeros, que siempre me están animando y dándome confianza”. El de As Pontes se muestra “muy agradecido por la gente que me votó y contento, muy contento de que al final ese esfuerzo tenga esta recompensa en forma de premio”, añade el futbolista, si bien indica que “creo que la mayor recompensa que tuvimos todo el equipo en general fue poder subir a Primera RFEF”. Un broche final a una campaña “corta y en la que sabíamos que podía pasar cualquier cosa”, como así fue con su forzada cuarentena y “creo que el éxito que tuvimos dentro del vestuario de formar esa pequeña familia fue lo nos dio la confianza para poder llegar al final y conseguirlo”.





Futuro

Con la campaña prácticamente recién acabada, para Fornos todavía es pronto para hablar y pensar en su futuro, tanto en el Racing como en otro equipo, siendo su principal prioridad “desconectar, descansar bien y lo que tenga que venir, vendrá”, señala el de As Pontes, “no tengo nada pensado”.





En ese momento de pausa en el que se encuentra, el futbolista estará sin duda muy atento a la resolución del play-off de ascenso a Segunda de este fin de semana. ¿Tiene favoritos, apuestas? “No, no tengo apuestas”, ríe, “pero sí que tengo algunos amigos de compartir vestuario –haciendo referencia, entre otros, a Álex Corredera, en el Badajoz, o Manu Molina, en el Ibiza– y espero que les vaya genial y a ver cómo se resuelve esta última jornada”.