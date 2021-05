Penúltima ocasión de victoria

Penúltimo partido en casa y penúltima ocasión que O Parrulo Ferrol y su técnico Maca pueden ofrecerles una victoria a su afición. Un encuentro que, además, será muy especial para el preparador de la formación ferrolana, ya que los departamentales medirán fuerzas con su exequipo, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad –19.30 horas, A Malata–.





O Parrulo recibe hoy al Córdoba, exequipo del técnico Maca, en la recta final de su camino en Primera



“Me siento en deuda con la afición de O Parrulo”, confesaba el entrenador, “porque aún no he podido verlos celebrar una victoria en casa y me gustaría que pudiera ser en la penúltima oportunidad que tenemos”. Y esta se dará precisamente esta tarde ante una formación andaluza con la que Maca consiguió el ascenso y “aunque suene a topicazo, este partido es especial, ya que ha sido mi equipo durante los tres últimos años y tiene unas connotaciones especiales”. Un duelo en el que el premio ferrolano será la alegría por el trabajo bien hecho y la de su afición, mientras que los cordobeses llegan a A Malata buscando certificar su permanencia. “Está yendo de menos a más, aunque ahora no se encuentran muy fuertes”, apunta el entrenador, “será un partido muy duro, porque están en una buena dinámica y necesitan los tres puntos para la salvación”. Una pelea por conservar su plaza que se pudo ver, como recuerda el técnico, en duelos “muy serios y meritorios”, como las victorias ante el Jimbee Cartagena o el Barça.





Noel



Una penúltima oportunidad de victoria en casa en la que estará el jugador del filial, Noel, que ha ido ganando minutos con el primer equipo en esta segunda vuelta. “Estoy muy contento, me acogieron desde el principio muy bien”, apunta el jugador, “estoy agradecido por la oportunidad y estoy disfrutando”.

Casi superadas las diferencias de ritmo de juego entre Segunda División B y Primera, Noel tendrá la ocasión de celebrar un triunfo en casa en caso de ganar a los cordobeses y ante una afición, la suya, de la que señala que “nunca había visto nada igual hasta ahora y es de las mejores de España, seguro”, sentencia el futbolista llegado del Café Candelas O Parrulo B.