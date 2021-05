Cheiling Venegas | “La participación de los alumnos en los programas de educación vial es real, no es forzada”

La promotora social de Gestión Vial de la Municipalidad de Heredia (Costa Rica), Cheiling Venegas, está estos días en Narón participando de una pasantía en la que se abordan diferentes estrategias en materia de Educación y Seguridad Vial y participa junto al equipo de la ciudad en diferentes actividades con los centros escolares.





¿En qué contexto se enmarca su visita?

Desde el año 2019 que nos hermanamos ambos municipios compartimos experiencias en esta materia. Estamos desarrollando un programa conjunto “Mundo Vial” y estoy aprovechando esta estancia de un mes aquí–llegó el 1 de mayo y se va el próximo 27– para redactar y diseñar nuevos proyectos. Ya el año pasado con la pandemia celebramos de forma conjunta la Semana de Educación Vial.



¿Cómo está siendo la experiencia estos días en Narón?

Esta siendo una experiencia bastante enriquecedora. El trabajo que se desarrolla en Narón, a nivel de educación vial con los centros escolares, no es solo un referencia a nivel nacional sino también internacional. Somos promotores sociales en Costa Rica y hemos investigado al respecto y podemos corroborarlo.



¿Qué destacaría del trabajo que se está desarrollando aquí en educación vial?

Lo que estamos viendo estos días es que existe una participación real de los alumnos y un empoderamiento por medio de los diferentes proyectos de educación vial. No se trata de una participación forzada sino que comprobamos que es una participación fluida y real la que tienen en las diferentes temáticas que se abordan y es lo que nosotros pretendemos llegar a conseguir en Heredia.





¿Qué trabajo están llevando a cabo en Heredia en este aspecto?

Allí llevamos desde 2016 trabajando en educación y gestión del riesgo vial. Tenemos un programa de capacitación de primera infancia con el que pretendemos fomentar un cambio cultural con respecto a este tema. Para realizar un cambio real se necesita de tres generaciones y nosotros apostamos por los más pequeños como agentes de cambio, por su gran capacidad de absorción y considerando el efecto “bola de nieve” que esta formación en educación vial pueden tener en sus hogares. Trabajamos también con gente joven, capacitándola y brindándoles talleres de formación y también trabajamos con grupos adultos y con comunidades o grupos organizados como Bomberos, Cruz Roja o Policía Local en aras de evitar duplicidades de esfuerzos.



¿Difieren mucho una y otra ciudad?

En realidad no dista mucho un municipio de otro. Sí que Heredia tiene una población mayor, 130.000 habitantes que Narón, y por ellos más centros educativos pero eso no interfiere en el objetivo que es lograr un empoderamiento social a través de la transversalidad de diferentes temáticas.



¿En qué propuestas participará en los próximos días?

Para el día 18 [por hoy] está previsto un circuito de educación vial y el 19 [ mañana] visitaremos un colegio que está hermanado con otro de Costa Rica y que desarrollan un proyecto audiovisual conjunto El día 20 tenemos una exhibición de vehículos que no se pudo desarrollar la semana pasada y por último el 21 cerraremos las actividades con la marcha ciclista escolar.