El Área Sanitaria mantiene la estabilidad pese a registrar nuevos casos de coronavirus

La evolución de la pandemia de coronavirus en el Área Sanitaria de Ferrol continúa estable, pese a la aparente dificultad de alejarse del centenar de casos activos. Según el último informe del Servizo Galego de Saúde (Sergas), con cifras correspondientes al sábado a las seis de la tarde, el total de casos activos en el área de influencia de la ciudad naval es de 87, dos más que la jornada anterior.



Este balance muestra que, en las últimas 24 horas, se produjeron cinco altas, mientras que fueron detectados otros siete casos. Con este resultado, se rompe la racha de cinco días consecutivos de descenso en el número de casos activos, situándose a niveles de inicios de semana.





La tendencia, no obstante, continúa siendo estable, actuando a lo largo del mes de forma cíclica, con picos de un centenar o más casos que luego descienden paulatinamente hasta el siguiente pico –con la excepción del período comprendido entre el 17 y el 27 de abril, cuando el pico se situó en 120 casos simultáneos–. En cuanto a la presión hospitalaria, la situación no ha variado desde la jornada anterior, con seis ingresados en el centro Arquitecto Marcide de Ferrol, uno de los cuales está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Por otra parte, la situación de los municipios de la comarca no ha sufrido muchas variaciones, destacando que Narón registró once nuevos positivos en la última semana y que San Sadurniño y Cabanas abandonan la lista de ningún caso nuevo en 14 días.