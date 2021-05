Ondas sísmicas en Ferrol

El gobierno local ha gestionado el concello sin apenas oposición, tal vez porque la pandemia inoculó el sentido de la responsabilidad en unos concejales, que sin duda han esperado al levantamiento de las restricciones para romper la tregua. Hace nueve días que Ángel Mato presentó el ansiado borrador de presupuestos, el más expansivo de nuestra historia municipal con nada menos que 1.300 € de inversión por habitante. Es un movimiento estratégico de enorme calado que sin embargo no le garantiza nada, porque a nadie se le escapa que es casi seguro que Ciudadanos no presente candidatura, y que la de Vox no sea competitiva, por lo que todo podría ocurrir. Recordemos que en 2019, el bloque de derechas obtuvo en nuestra ciudad 15.750 votos, desperdiciando 1.608 votos de Ciudadanos y Vox, siendo la izquierda más eficiente al obtener 16.964 votos, y desperdiciar sólo los 683 votos de la Marea.