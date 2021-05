La odisea de Miriam Casillas

Vuelven las Series Mundiales y, con ellas, la lucha por etapas –y no en una sola carrera, como pasó el año pasado– por el título mundial de triatlón. La primera de las pruebas de este formato, la que se celebra en la localidad japonesa de Yokohama, tendrá representación local con la presencia de la deportista del Triatlón Ferrol Miriam Casillas –no de Javier Gómez Noya, que ha apostado por volver a España después de estar concentrado en México–. La pacense acude dispuesta a codearse con la elite y sumar sus primeros puntos en un año en la que los Juegos Olímpicos son el objetivo.



Estar en la línea de salida de la prueba de hoy –la competición empieza a las 3.16 de la madrugada del sábado– no fue tarea fácil para Casillas. Para ello tuvo que sacar el visado, cubrir muchos impresos, descargarse cuatro aplicaciones móviles, habilitar varias redes para estar controlada en todo momento, tener una PCR negativa –de un laboratorio certificado por la embajada– un máximo de 72 horas antes de volar a Japón, contar con un seguro médico español... Requisitos necesarios para poder aterrizar el martes en Japón.





Esos, sin embargo, no fueron los únicos trámites que debió realizar Casillas, que en el aeropuerto debió pasar otro test anti Covid-19, esperar cuatro horas para arreglar el papeleo y dirigirse al parking habilitado para las bicicletas (que no pueden llevarse al hotel). Ya en la habitación de su hospedaje –de la que no puede salir ni para comer– tendrá que esperar a la hora de entrenamiento estipulada para los triatletas españoles, ejercitar el tramo de ciclismo solo en rodillo, el de carrera a pie en una cinta y el de natación en una piscina, antes de someterse antes de la carrera a una nueva PCR.



Todo para tomar parte en una prueba que se disputará en la modalidad olímpica y en la que se medirá a la elite.