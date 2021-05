El Concello de Narón saca a concurso el suministro eléctrico en 2,04 millones

El Concello de Narón sacó a licitación el contrato de suministro eléctrico en las dependencias, servicios e instalaciones técnicas del municipio por un importe de 2,04 millones de euros. El pliego del contrato se puede consultar en la Plataforma de Contratación del Sector Público y las empresas interesadas en hacerse con él –la duración es de un año prorrogable otro más– tienen de plazo hasta el próximo de 9 de junio a las 15.00 horas.



“A través desta licitación garantirase a subministración de edificios e instalacións do Concello, priorizando a calidade e tamén o máximo aforro no prezo de adquisición da enerxía eléctrica, así como as melloras na xestión e consumo e prestando especial atención ao consumo de enerxías de orixe renovable”, explicó la alcaldesa, Marián Ferreiro. También indició en que una de las condiciones que se recogen en el pliego “é que como mínimo o 50% da enerxía subministrada pola empresa adxudicataria teña garantías de proceder de fontes renovables”. Así en un 75% se valorará el precio del suministro y el 25% restante será para valorar que el origen de esa energía de fuentes renovables supere el 50% establecido como mínimo.





El período del contrato será de un año prorrogable otro más y las ofertas podrán presentarse hasta el 9 de junio





“Dende o Concello de Narón continuaremos apostando polas enerxías renovables e daremos cumprimento á maior brevidade a un dos compromisos adquiridos no momento no que nos adherimos ao Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible (PACES), que é o de acadar un mínimo do 40% no uso do consumo de enerxías renovables no subministro eléctrico no ano 2030”, recordó la regidora local.



En el contrato se agruparán 271 puntos de suministro eléctrico en alta y baja tensión, correspondientes a las instalaciones receptoras de alumbrado público, edificios administrativos, instalaciones deportivas, escuelas y otras dependencias municipales. Todas ellas se agruparán en las modalidades de alumbrado público, edificios municipales, deportes, enseñanza, red semafórica y Pazo da Cultura en la facturación.