El Concello de Pontedeume, satisfecho con la aceptación de la campaña de compost

La concejala del área de Parroquias e Medio Ambiente de Pontedeume, Manuela García, expresó ayer su satisfacción por la “grande acollida” que ha tenido entre los vecinos y vecinas de Pontedeume el proyecto de compost domiciliario desarrollado en las últimas semanas en colaboración con la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda para reducir el volumen de residuos orgánicos que se generan en las viviendas.





Pensado para cien participantes, la iniciativa visitó las parroquias de Boebre, Andrade y Ombre para, a través de charlas, “capacitar á veciñanza para a transformación de materia orgánica en compost”, señaló la edila. Además, se repartieron composteros para que los interesados lo lleven a la práctica en sus propiedades. García quiso agradecer la “conciencia ambiental” de la ciudadanía eumesa y avanzó que el Concello mantiene su compromiso con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.





El BNG se opone al traslado del alumnado del IES Fraga do Eume



El BNG de las comarcas de Ferrolterra y As Mariñas considera que la decisión de la Consellería de Educación de convertir el IES Fraga do Eume en un centro integrado de Formación Profesional de referencia es una buena noticia, pero advierte de las consecuencias sobre la “calidade do ensino” que tendrá una medida que, como se recordará, contempla el traslado de 150 alumnos de Secundaria y Bachillerato al IES Breamo. “Vemos con preocupación”, señalaron los nacionalistas,. “que se faga dunha maneira tan rápida e sen saber aínda os espazos que se empregarán na reubicación do alumnado”. Así, recuerdan que este aumentaría un 40% en el centro de “acogida” de los estudiantes que no cursan FP en el Fraga do Eume.





El BNG anuncia que apoyará las movilizaciones que convoque la comunidad escolar y presentará iniciativas parlamentarias para obtener “toda a información que dea conta de cales van a ser os recursos cos que contará o IES Breamo para o vindeiro curso”.