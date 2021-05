Belén Toimil concluye en la décima plaza en Split

No tuvo su mejor día Belén Toimil en la Copa Europea de lanzamientos, que se disputa a lo largo de este fin de semana en la localidad croata de Split. La lanzadora mugardesa saldó su participación en la final A de lanzamiento de peso con la décima posición –solo superó a Úrsula Ruiz, última de las once participantes– gracias a los 16,53 metros que alcanzó en su mejor tiro, una marca que la deja a más de dos metros de su plusmarca personal. Este registro no solo no le permitieron luchar por las medallas, sino que la dejaron muy lejos de su nivel en esta comienzo de la temporada al aire libre.





La prueba, disputada en el anfiteatro del estadio de la ciudad croata, resultó muy irregular para la atleta de Ferrolterra. Así, tras el nulo del primer intento, Toimil llegó a los 16,38 metros en el segundo lanzamiento, aunque eso no le permitió escalar más allá del novena puesto. Los nulos de los dos siguientes intentos confirmaron que la atleta mugardesa no estaba especialmente cómodo, aunque en el quinto llegó a los 16,53 metros para, al menos, mejorar su marca.





Esta marca, sin embargo, no fue el preludio de un sexto intento con el que sacarse la espina de lo hecho hasta entonces. Al contrario, la atleta de Mugardos firmó un nuevo nulo, lo que le hizo acabar el concurso en la décima plaza al rendir muy por debajo del nivel que ya tiene acreditado. Será en citas posteriores donde Belén Toimil tenga que rendir a su mejor nivel para recuperar las marcas que acostumbra con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio.