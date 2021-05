Frenar el avance del coronavirus sin herramientas

Galicia está pisando el acelerador en la vacunación contra el coronavirus. Esta semana están llamadas 245.000 personas para recibir su dosis. A esto hay que sumarle las inmunizaciones masivas que se están desarrollando, fines de semana incluídos desde hace algún tiempo. Sin embargo, mientras no se alcance la cifra mágica de que el sesenta o el setenta por ciento de la población esté inmunizada hay que seguir manejando las restricciones a la población para intentar frenar el avance de la enfermedad y esto, desde el próximo viernes, será un poco más complicado debido al decaimiento del estado de alarma. La Xunta tiene previsto reunir a su comité clínico el próximo jueves para analizar qué medidas se pueden implementar para seguir controlando el coronavirus sin que esas normas acaben siendo tumbadas en los tribunales. Tenemos la ventaja de que la situación en Galicia es más benigna que en otras comunidades, como el País Vasco, pero también es cierto que la guerra todavía no está ganada y no se puede descartar un nuevo repunte.