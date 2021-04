Unos 600 alumnos de Narón participan en el Aula Itinerante Rede Natura 2020

Un total de 600 alumnos de diez centros educativos de Narón participaron en el programa municipal Aula Itinerante Medioambiental-Rede Natura 2000 que desarrolló la concejalía de Medio Ambiente. “O obxectivo desta convocatoria é dar a coñecer que é a Rede Natura 2000, que espazos abrangue en Galicia e especialmente no noso concello e, ao mesmo tempo, fomentar o coñecemento da biodiversidade que nos rodea no noso día a día”, explicó el concejal de Medio Ambiente, Santiago Gallego, que agradeció la implicación de los escolares participantes –4º, 5º y 6º de Primaria de los colegios Jorge Juan, Ayala, Piñeiros, Ponte de Xuvia, Virxe do Mar, O Feal, A Solaina, A Gándara, Santiago Apóstol y 3º del CRA de O Val–.





La iniciativa se impartió a través de 16 charlas durante un mes en las que no solo se abordaron aspectos más teóricos como la creación de esta legislación y figura o la denominación de los diferentes espacios en función del interés sino también sesiones más dinámicas en las que el alumnado se interrelacionó con el ponente que les presentó mediante imágenes y explicaciones el trabajo de campo que se realiza sobre la fauna y la flora silvestre.





También se les ofreció a los centros la posibilidad de exponer el material informativo de esta campaña, una iniciativa a la que ya se acogieron varios colegios de la ciudad, según informó el Concello naronés.