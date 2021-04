Con Marruecos, bien, gracias

Dice la ministra de Exteriores que el hecho de que el líder del Frente Polisario esté recibiendo tratamiento médico en España no va a enturbiar nuestras relaciones con Marruecos. Que nuestros vecinos van a entender perfectamente que acogemos a su rival en la lucha por la soberanía del Sáhara Occidental por razones humanitarias y que eso no significa que estemos abiertamente de su lado en esta causa. Pues igual tiene toda la razón y esta historia no tiene trascendencia, pero nos quedaríamos más tranquilos si, por ejemplo, hablasen con las autoridades marroquíes. Por si acaso