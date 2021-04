El área sanitaria de Ferrol cumple dos semanas sin comunicar muertes con covid

Los casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Ferrol bajan por segundo día consecutivo y también los nuevos diagnósticos se mantienen en cifras mínimas, con tres más detectados con PCR. El reciente incremento parece haberse estabilizado y los indicadores se mantienen sin ascensos respecto al día anterior.





Los datos facilitados por el Sergas contabilizan 105 personas en las tres comarcas que están atravesando la infección (dos menos). De ellas, once necesitan atención hospitalaria, con un paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos. La presión asistencial no sufre variación.





En cuanto a los casos nuevos, se detectan tres, cifras similares a las que se registraban antes de Semana Santa. Esto hace que la situación en los municipios apenas varíe. El comité clínico decidió en la reunión de este martes mantener a Ortigueira y a As Pontes en el nivel de restricciones medio. Ocho concellos (A Capela, Monfero, As Somozas, Cerdido, Valdoviño, Moeche, Cedeira y San Sadurniño) se mantienen sin positivos desde al menos dos semanas atrás y mañana podría unírseles Cariño, localidad que no detecta casos desde hace 13 días.





En los colegios bajan los casos, que suman diez en siete centros educativos.





Con este panorama, las mejores noticias se corresponden con las defunciones. Desde hace 14 días no se notifica ninguna muerte con covid en el área sanitaria de Ferrol. Desde el inicio de la pandemia son 216.