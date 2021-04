Lino López y Universitario, cuatro años más de relación

Cuatro años más de relación. Ese es el plazo, de momento, que el entrenador Lino López y el Baxi Ferrol han decidido alargar su exitosa unión, concretamente hasta junio de 2025. “Había algo que teníamos muy claro y era la continuidad e Lino”, manifestaba el presidente de la entidad, Santi Rey, en el anuncio de la renovación del técnico ferrolano.





López añadirá a su contrato la función de director deportivo, si bien un trabajo que ya estaba realizando en la entidad, ahora este figurará por escrito. “Nunca sabes lo que puede pasar en club, una nueva directiva, nuevos patrocinadores...”, comentaba el entrenador que “cuenta con la plena confianza y libertad para conformar el equipo y si algo sabíamos era que el pilar para basar el nuevo proyecto era Lino”, añadía Rey.





Ilusión y trabajo son los primeros peldaños de la escalera del Baxi Ferrol en su regreso a al elite nacional del baloncesto dos campañas después, con el claro objetivo de alcanzar la permanencia, “consolidando el equipo durante este primer año”, comentaba el dirigente. Ilusión por volver a la Liga Femenina 1 y trabajo de cara a conformar una plantilla competitiva, si bien “Lino siempre manifestó que antes que buenas jugadoras quería contar con buenas personas”, y hacerlo buscando el mayor presupuesto de la entidad hasta la fecha.





Decisión clara

Una vez conseguido el ascenso “ya no valoré con mi agente otras opciones. Lo único que me importaba era esto”. Así de clara tenía su continuidad López en la formación que, más allá de lo deportivo, “es mi casa y mi familia. Me siento muy valorado y respetado”, una circunstancias mucho más importantes para el técnico que otras ofertas que, a buen seguro, le surgieron por el camino. ¿Se disipó así el sueño de López por volver a dar el salto a otro Perfumerías Avenida? “Mi sueño es ser feliz”, comentó tajante el preparador, “disfrutar del baloncesto y vivir de lo que me apasiona, que no es fácil, y se que aquí lo soy. Esto me llena”.





Una plenitud que ahora el técnico vuelca en conformar el grupo con el que Ferrol pueda mantenerse en la elite nacional del baloncesto. "Es mucho trabajo, pero el éxito del equipo pasa por estos meses de trabajo y negociación", analizaba López en referencia a la búsqueda de jugadoras. Y es que, con uno de los, en principio, presupuestos más bajos de la categoría, y sin contar con clubes ACB como respaldo, al tarea de conformar la plantilla se presenta ardua. Si bien, dentro del Universitario cuentan con su particular as en la manga. “El club aporta otras cosas”, comenta Rey, “ese es un poco el espíritu, que la gente esté a gusto, como en casa” decía recordando, por ejemplo, las palabras de Jenna Allen al llevarla al aeropuerto diciéndole que no se quería ir, ya que aquí también estaba su familia.





Presupuesto

La confección de este grupo arrancará una vez se conozca el presupuesto. Una cifra que podrá variar en función de los apoyos que vaya recabando la entidad deportiva. Lo que sí parece seguro es la continuidad del Baxi como patrocinador principal, con la que se podría cerrar el acuerdo a principios de mayo. “Las dos partes tenemos interés y siempre nos han mostrado su apoyo”, añadía Rey. Con la directiva trabajando “duro” en este aspecto, esta se encuentra dialogando con otras empresas, entre las que figura una de patrocinio deportivo, toda vez que desde el Concello ya saben que no se aumentará la aportación a pesar de su ascenso –sí que lo hará la de la Xunta–.





Y es que la subida de los gastos de arbitraje, federativos, desplazamientos y el lógico mayor desembolso en jugadoras para la categoría, hacen que la entidad tenga que aumentar su presupuesto entre 150.000 y 200.000 euros. Una cifra para la que será asimismo muy importante el apoyo de los socios de la entidad. Así, el club lanzará mañana su campaña de abonados, con la clara intención de superar los más de mil con los que contaba hasta ahora.