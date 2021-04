Fene firma un acuerdo de cesión de tres parcelas para aparcamientos

El Concello de Fene cerró esta semana un acuerdo con tres propietarios locales para la cesión gratuita de tres parcelas en pleno núcleo urbano, que serán destinadas a plazas de aparcamiento. El acuerdo, que tendrá una vigencia de cuatro años –prorrogables–, supondrá en la práctica unos 6.000 metros cuadrados de superficie para estacionamiento de vehículos, el equivalente a unas 200 plazas de aparcamiento.





Dos de las parcelas cedidas, detalla el consistorio fenés, se sitúan entre la calle da Fraga y el río Cádavo, mientras que la tercera se encuentra en las inmediaciones de la plaza Verde. Según detalló el Concello, estos solares en la actualidad se encuentran cubiertos de maleza, por lo que el acuerdo contempla su uso gratuito a cambio de que el gobierno local los adecue y se encargue de su mantenimiento.





El propio alcalde de la villa, Juventino Trigo, explicó que el impacto de los trabajos en las parcelas será “mínimo”, dada la naturaleza del acuerdo –además de estar “afectadas” por la proximidad del río– y se limitarán a “regularizar e reforzar o chan para que no inverno non haxa fochancas e que no verán non se ergan nubes de pó”. El regidor, además de agradecer a los propietarios “a súa disposición (...) para colaborar co Concello”, destacó, además, que la proximidad de las mismas al núcleo urbano y comercial de la villa supondrá el cumplimiento de una demanda por parte del sector servicios de la ciudad desde hace “moitos anos”.





Por su parte, el concejal de Urbanismo, Manuel Polo, apuntó que este acuerdo resulta “beneficioso para ambas partes”, dado que “se libra aos titulares dos custes de concervación ao tempo que as inmediacións de Marqués de Figueroa e da rúa da Fraga ganan 6.000 metros de superficie destinada a aparcamento”. En este sentido, Polo señaló que la localización de las mismas resulta idónea puesto que se encuentran en un punto clave “limítrofe con Perlío” y a pocos metros de la zona comercial y de servicios básicos como son el Concello, la oficina de Correos o el Centro de Salud.